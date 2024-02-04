Пензенцам посоветовали верить не всем письмам от налоговой службы

04.02.2024 | 11:57

Злоумышленники осваивают новую схему обмана от лица ФНС (Федеральной налоговой службы). Об этом граждан предупредили в телеграм-канале ведомства.

Аферисты рассылают электронные письма о том, что якобы выявлены подозрительные транзакции, и предлагают получателю пройти дополнительную проверку.

Для этого нужно предоставить «назначенному инспектору» некоторые сведения: кассовые документы, счета-фактуры, накладные и другие документы. Если этого не сделать, то налогоплательщику грозят заморозить счета до выяснения обстоятельств.

«Pdf-скан указанного письма содержит печати и реквизиты, а контакты инспектора прикрепляются в теле электронной рассылки. Мы не рассылаем подобных сообщений и не имеем отношения к этим письмам, не совершаем телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн. Пожалуйста, не открывайте подозрительные письма и не переходите по ссылкам», - обратились к гражданам в ФНС.

Жителям Пензенской области нужно помнить, что вся информация о налогах и способах их оплаты размещается в личном кабинете, а на почту присылают автоматические уведомления, в которых нет никаких сведений, лишь напоминания.

Ранее сообщалось, что злоумышленники часто располагают сведениями не только о фамилии и имени своей жертвы, но и о ее контактах, месте работы. Так, в Заречном от имени главы ЗАТО Олега Климанова аферисты запустили рассылку людям из его контактов. Мошенники сообщили о проверке со стороны силовиков, пытаясь выманить у людей деньги.