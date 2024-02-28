Аферисты начали действовать под предлогом «налога на спецоперацию»

28.02.2024 | 07:49

Мошенники начали рассылать письма, в которых предупреждают о введении нового налога на специальную военную операцию. Доверчивые граждане сами сообщают аферистам конфиденциальную информацию.

«Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию - это требует новый закон», - пишет РБК со ссылкой на «Тинькофф Защиту».

Письма визуально похожи на документы крупных финансовых организаций.

В сообщении говорится, что если не отказаться от уплаты налога, то у гражданина будут списывать десятки тысяч рублей. Для отказа предлагается перейти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт банка, замаскированный под реальный.

Затем пользователю предлагают войти в личный кабинет и ввести данные карты. После этого информация оказывается у мошенников, которые могут вывести деньги со счета жертвы или оформить на ее имя кредит, если обойдут банковскую систему защиты.