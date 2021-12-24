«Новикомбанк» повысил доходность карт «Всегда в плюсе» до 7%

24.12.2021 | 12:03

«Новикомбанк» повысил до 7% cтавку, начисляемую на остаток по дебетовым картам «Всегда в плюсе». Обновленные условия распространяются как на открываемые, так и на уже действующие карты.

Карта «Всегда в плюсе» позволяет клиентам зарабатывать на покупках и получать высокий доход от остатка средств на карте. С 20 декабря банк повысил ставку с 4% до 6% годовых на остаток суммы на текущем счете до 1,4 млн рублей. При сумме остатка свыше 1,4 млн рублей процентная ставка увеличена с 4,5% до 6,5%. Дополнительно при покупках по карте на общую сумму от 50 тысяч рублей в месяц начисляется надбавка в размере 0,5%. Таким образом, клиенты банка могут получить до 7% на остаток средств.

«С уверенностью можно сказать, что сегодняшнее предложение «Новикомбанка» - одно из самых привлекательных на рынке. Оно не является временной акцией и доступно любому совершеннолетнему гражданину РФ. Стоит отметить, что, кроме высоких процентов на остаток, карта «Всегда в плюсе» позволяет значительно сэкономить на тратах, если ее подключить к программам лояльности «Бонусы» или «Кешбэк», - прокомментировал заместитель председателя правления «Новикомбанка» Герман Белоус.

По программе «Кешбэк» «Новикомбанка» клиентам возвращается до 5% суммы покупок. Программа «Бонусы» предполагает вознаграждение в размере до 20% потраченной суммы. Накопленные бонусы можно обменять на товары и услуги, представленные на сайте бонусной программы банка: подарочные сертификаты магазинов-партнеров, авиа- и железнодорожные билеты, оплату проживания в отелях и другое.

Для получения карты «Всегда в плюсе» можно оставить заявку на сайте или в мобильном приложении «Новикомбанка», воспользоваться услугами персонального менеджера или обратиться в ближайший офис банка.

АО «АКБ «Новикомбанк» основано 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.