Общество

«Новикомбанк» повысил доходность карт «Всегда в плюсе» до 7%

Печать

«Новикомбанк» повысил до 7% cтавку, начисляемую на остаток по дебетовым картам «Всегда в плюсе». Обновленные условия распространяются как на открываемые, так и на уже действующие карты.

Карта «Всегда в плюсе» позволяет клиентам зарабатывать на покупках и получать высокий доход от остатка средств на карте. С 20 декабря банк повысил ставку с 4% до 6% годовых на остаток суммы на текущем счете до 1,4 млн рублей. При сумме остатка свыше 1,4 млн рублей процентная ставка увеличена с 4,5% до 6,5%. Дополнительно при покупках по карте на общую сумму от 50 тысяч рублей в месяц начисляется надбавка в размере 0,5%. Таким образом, клиенты банка могут получить до 7% на остаток средств.

«С уверенностью можно сказать, что сегодняшнее предложение «Новикомбанка» - одно из самых привлекательных на рынке. Оно не является временной акцией и доступно любому совершеннолетнему гражданину РФ. Стоит отметить, что, кроме высоких процентов на остаток, карта «Всегда в плюсе» позволяет значительно сэкономить на тратах, если ее подключить к программам лояльности «Бонусы» или «Кешбэк», - прокомментировал заместитель председателя правления «Новикомбанка» Герман Белоус.

По программе «Кешбэк» «Новикомбанка» клиентам возвращается до 5% суммы покупок. Программа «Бонусы» предполагает вознаграждение в размере до 20% потраченной суммы. Накопленные бонусы можно обменять на товары и услуги, представленные на сайте бонусной программы банка: подарочные сертификаты магазинов-партнеров, авиа- и железнодорожные билеты, оплату проживания в отелях и другое.

Для получения карты «Всегда в плюсе» можно оставить заявку на сайте или в мобильном приложении «Новикомбанка», воспользоваться услугами персонального менеджера или обратиться в ближайший офис банка.

АО «АКБ «Новикомбанк» основано 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте