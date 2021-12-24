Чтобы не было «свечек»: в гордуме обсудили застройку в центре Пензы

24.12.2021 | 12:09

В пятницу, 24 декабря, на сессии городской думы зашла речь об определении особой зоны в центре Пензы. Тему поднял депутат Юрий Зиновьев.

«Когда выходим на Московскую (приезжали ко мне коллеги недавно) - храм красивый, все, и вдруг у нас там «свечка» появляется с правой стороны и загораживает колокольню. Мне говорят: какой... кхм, слово такое не могу сказать... построил вот это и кто разрешил?» - рассказал народный избранник.

По его мнению, необходимо урегулировать ситуацию путем разработки и утверждения соответствующего нормативного документа.

Зиновьев обратился к мэру Пензы Александру Басенко с просьбой восстановить историческую справедливость: «Чтобы у нас не было больше таких «свечек», а то мы так все застроим».

Он отметил, что в других регионах есть какая-то изюминка, в Пензе она тоже должна быть, чтобы люди приезжали и ходили по историческим местам.

В марте 2021 года в администрации Пензы обсуждалась возможность создания единой зоны по охране памятников культуры в историческом центре города. В таком случае к участку при застройке будут предъявляться определенные требования.