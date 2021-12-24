Общество

Чтобы не было «свечек»: в гордуме обсудили застройку в центре Пензы

Печать

В пятницу, 24 декабря, на сессии городской думы зашла речь об определении особой зоны в центре Пензы. Тему поднял депутат Юрий Зиновьев.

«Когда выходим на Московскую (приезжали ко мне коллеги недавно) - храм красивый, все, и вдруг у нас там «свечка» появляется с правой стороны и загораживает колокольню. Мне говорят: какой... кхм, слово такое не могу сказать... построил вот это и кто разрешил?» - рассказал народный избранник.

По его мнению, необходимо урегулировать ситуацию путем разработки и утверждения соответствующего нормативного документа.

Зиновьев обратился к мэру Пензы Александру Басенко с просьбой восстановить историческую справедливость: «Чтобы у нас не было больше таких «свечек», а то мы так все застроим».

Он отметил, что в других регионах есть какая-то изюминка, в Пензе она тоже должна быть, чтобы люди приезжали и ходили по историческим местам.

В марте 2021 года в администрации Пензы обсуждалась возможность создания единой зоны по охране памятников культуры в историческом центре города. В таком случае к участку при застройке будут предъявляться определенные требования.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Правильно! Свечки-это нерационально, надо «китайские стены» строить, типа Триумфа и Новых садов! Это более выгодно , хехе

Гость||

Ту свечку снесут теперь?

Гость||

новую построят)

Гость||

Какой разрешил? Отчество у него было Кузьмич, и чо?

Гость||

Да вы посмотрите каких монстров на Урицкого строят!!! Огромные, высокие, а улица шире не стала! Представьте какая будет нагрузка по автомобилям, если там практически у каждого квартировладельца будет авто. Да и магазинами нормальными центр города не богат

Гость||

Гость писал(a):

Да вы посмотрите каких монстров на Урицкого строят!!!
Да, а могли бы там город мастеров сделать , как в Перми, например - рядом набережная, а там кафешки, игровые зоны и городок мастеров-умельцев. Но это не про Пензу - у нас только квадратные метры от застройщика и полные дворы с прилегающей территорией машин

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он отметил, что в других регионах есть какая-то изюминка, в Пензе она тоже должна быть, чтобы люди приезжали и ходили по историческим местам.
penzainform.ru писал(a):
Он отметил, что в других регионах есть какая-то изюминка, в Пензе она тоже должна быть, чтобы люди приезжали и ходили по историческим местам.
Что -то поздно он решил исторические места в городе искать - всё посносили. Или про какие-то другие истории?

Гость||

У нас изюминка есть- дурачьё кругом, и сверху и снизу!

Гость||

А ты по серединке. Ага.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте