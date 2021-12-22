Директор центра «Лексус-Пенза» поздравил горожан с Новым годом

22.12.2021 | 09:10

Генеральный директор официального дилерского центра «Лексус-Пенза» Антон Котельников поздравил жителей Пензы с наступающим Новым годом.

«С Новым годом и Рождеством вас, дорогие и уважаемые клиенты! Пусть новогодняя радость искрится в ваших сердцах, пусть любая дорога и начатый путь в новом году будут, несомненно, успешны и благополучны, пусть в жизни царит атмосфера счастья и любви, пусть всегда будет достаток сил и финансов для осуществления всех планов и желаний! Спасибо за ваше доверие! Всегда рады вас видеть в «Лексус-Пенза»! С праздником!» - говорится в поздравлении Антона Константиновича.

Официальный дилер «Лексус-Пенза» предлагает большой выбор автомобилей в наличии, гибкие условия лояльности, выгодные предложения, качественное обслуживание и сервис.

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Адрес дилерского центра: г. Пенза, ул. Ульяновская, 89, тел. 8(8412) 990-900. Официальный сайт - https://lexuspenza.ru/, инстаграм @lexuspenza.

*Лицензия Банка России на осуществление банковских операций с юридическими лицами № 3470 от 22 июля 2015 года и лицензия Банка России на осуществление банковских операций с физическими лицами № 3470 от 22 июля 2015 года.