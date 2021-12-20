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Общество

Юрлица могут заключить договор с АО «ЭнергосбыТ Плюс» дистанционно

Печать

Заключить договор теплоснабжения с АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно не выходя из офиса - через систему электронного документооборота (ЭДО), подписав его квалифицированной электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

ЭДО - это обмен юридически значимыми документами через сертифицированных операторов. Юридическая значимость документа, подписанного ЭЦП и полученного через ЭДО, соответствует документу, подписанному на бумаге. Его можно в электронном виде представлять в Федеральную налоговую службу, суды и иные органы власти и организации.

Ключевые преимущества электронного документооборота:

- экономия времени: возможность получать, отправлять и обрабатывать документы мгновенно;

- экономия средств: снижаются издержки на бумагу, печать, доставку и хранение документов. Входящие документы у операторов ЭДО, как правило, бесплатны.

- удобство хранения и поиска: документ хранится в ЭДО бессрочно, по удобному фильтру

его можно найти буквально за пару секунд, распечатать или направить адресату, это упрощает работу с хранением, папками, реестрами и подшивками;

- удобство отслеживания: в режиме онлайн можно узнать текущий статус документа;

- безопасность: заключение договора без посещения офиса - превентивная мера защиты в период пандемии коронавируса.

Чтобы заключить договор через ЭДО, достаточно отправить через личный кабинет оператора ЭДО в адрес «ЭнергосбыТ Плюс» заявку с приложением необходимых документов (форма заявки доступна на сайте компании: разделы «Для бизнеса» - «Горячая вода/Отопление» - «Как заключить договор») .

Если компания клиента еще не использует ЭДО, необходимо выполнить три простых шага:

1) выбрать оператора ЭДО и зарегистрироваться на его официальном сайте (получить у него необходимые консультации);

2) получить сертификат квалифицированной электронной подписи (у выбранного оператора ЭДО);

3) направить через ЭДО заявку на заключение договора в адрес АО «ЭнергосбыТ Плюс», следуя инструкциям оператора ЭДО.

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