Директор Nissan «Арбеково-Мотор» поздравил пензенцев с Новым годом

20.12.2021 | 09:41

Генеральный директор официального дилерского центра Nissan «Арбеково-Мотор» Александр Лешков поздравил пензенцев с наступающим Новым годом.

«Дорогие пензенцы! Желаем вам счастливой, насыщенной яркими событиями жизни. Чаще встречайтесь с теми, кто вам действительно дорог, и не забывайте посвящать больше времени тому, что вас поистине вдохновляет. Nissan всегда поддержит ваши мечты и сделает все, чтобы помочь воплотить их в жизнь», - говорится в поздравлении Александра Николаевича.

Официальный дилерский центр Nissan «Арбеково-Мотор» в городе Пензе предлагает большой выбор автомобилей в наличии, гибкие условия лояльности, выгодные предложения, качественное обслуживание и сервис.

Адрес дилерского центра Nissan «Арбеково-Мотор»: г. Пенза, ул. Ульяновская, 85. Тел. 8 (8412) 990-100. Официальный сайт https://nissan-arbekovo.ru/, instagram: @nissanpenza.