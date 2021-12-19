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Общество

От коронавирусной пневмонии в регионе скончалось 4,5 тыс. человек

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В воскресенье, 19 декабря, региональный оперативный штаб опубликовал суточную статистику по заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

За минувшие сутки выявили 309 заразившихся жителей региона. Большинство случаев COVID-19 (207) зарегистрировано в Пензе.

Также новые пациенты прибавились в Пензенском (38), Бессоновском (17), Кузнецком (12) районах, ЗАТО Заречный (9), Неверкинском (6), Лунинском (4), Белинском, Сердобском (по 3), Иссинском, Каменском, Пачелмском (по 2), Городищенском, Сосновоборском, Тамалинском, Шемышейском (по 1) районах.

Общее количество случаев коронавируса в области достигло 98 381.

За минувшие сутки медики выписали 579 человек, всего зарегистрировано 75 542 выздоровления. Новых смертей зафиксировано шесть. Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, коронавирусная пневмония унесла 4 501 жизнь.

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Гость||

А по версии Росстата сколько?

Гость||

А Росстат ждёт когда губернатор послюнявит палец и скажет число

Гость||

Где дебил с крематорием, которого поимели копальщики могил, черенком от лопаты.

Гость||

Ай,больно-вчерась

Гость||

Почему не опубликуют состав регионального оперативного штаба - фамилии, должности???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, коронавирусная пневмония унесла 4 501 жизнь.
А сколько с начала эпидемии умерло людей от инфарктов, инсультов, онкологических заболеваний? Сколько погибло в ДТП? Эти цифры пострашней любой эпидемии будут.

Имя: Гость
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