Общество

В Пензенской области узаконят спецстоянки для задержанных судов

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В понедельник, 20 декабря, депутаты регионального парламента рассмотрят вопрос об организации спецстоянки для транспорта, который перемещается не по суше, а по воде.

Согласно законодательству, задержанные транспортные средства должны перемещаться на специализированную стоянку, храниться там и возвращаться владельцу. Однако эта норма закона не учитывает весельные и моторные лодки, катера и другие маломерные суда, которые, как и автотранспорт, могут быть задержаны.

В Пензенской области по состоянию на 16 ноября 2021 года в госреестре маломерных судов зарегистрирована 1 971 единица (на 31 декабря 2020-го их было 1 956).

В 2019 году сотрудники Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) выявили два нарушения, за которые предусматривается задержание судна и постановка его на спецстоянку. В 2020 году было 1 такое нарушение, в 2021-м их не зарегистрировано вообще.

Согласно договору, заключенному между ГИМС и Пензенским пожарно-спасательным центром, хранение задержанных маломерных судов осуществляется на специализированных стоянках. Их всего две: одна - на территории спасательной станции «Пески» (Пенза, Лебедевская, 41в), другая - на спасательной станции «Сурское водохранище» в поселке Березовая Роща Пензенского района.

Теперь депутаты Заксобра должны узаконить транспортировку маломерных судов на эти стоянки за региональном уровне. В региональный закон «О порядке перемещения транспортных средств на специализировавнуио стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств» внесут дополнение: «Учитывая конструктивные особенности маломерных судов, при их задержании они подлежат помещению соответственно на базу (сооружение) для стоянок маломерных судов».

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