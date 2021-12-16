В Засечном неотремонтированная дорога стала причиной иска водителя

16.12.2021 | 14:23

В Пензенском районе яма на дороге вынудила автомобилиста подать в суд на Засечный сельсовет.

11 апреля водитель повредил машину, влетев в выбоину, которую не заметил.

«Предупреждающие знаки, информирующие о дефекте дорожного полотна, отсутствовали. При оформлении данного ДТП сотрудниками ГИБДД было установлено, что размеры выбоины на дороге превышают допустимые требования ГОСТ Р50597-93», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

Ремонт «железного коня» автовладельцу обошелся в 60 500 рублей. Сумму он попросил взыскать с ответчика, Засечного сельсовета Пензенского района, в собственности которого находится проблемная дорога.

Служители Фемиды внимательно ознакомились с материалами дела и пришли к выводу, что Засечный сельсовет не выполнял свои обязанности по своевременному ремонту дорожного полотна, что и привело к ДТП и повреждению имущества.

Суд удовлетворил иск водителя и взыскал с чиновников сумму ущерба, а также судебные расходы.