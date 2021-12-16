Общество

В Засечном неотремонтированная дорога стала причиной иска водителя

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В Пензенском районе яма на дороге вынудила автомобилиста подать в суд на Засечный сельсовет.

11 апреля водитель повредил машину, влетев в выбоину, которую не заметил.

«Предупреждающие знаки, информирующие о дефекте дорожного полотна, отсутствовали. При оформлении данного ДТП сотрудниками ГИБДД было установлено, что размеры выбоины на дороге превышают допустимые требования ГОСТ Р50597-93», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

Ремонт «железного коня» автовладельцу обошелся в 60 500 рублей. Сумму он попросил взыскать с ответчика, Засечного сельсовета Пензенского района, в собственности которого находится проблемная дорога.

Служители Фемиды внимательно ознакомились с материалами дела и пришли к выводу, что Засечный сельсовет не выполнял свои обязанности по своевременному ремонту дорожного полотна, что и привело к ДТП и повреждению имущества.

Суд удовлетворил иск водителя и взыскал с чиновников сумму ущерба, а также судебные расходы.

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Гость||

Депутат?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

вынудила автомобилиста подать в суд на Засечный сельсовета.
Редактор трудовой мигрант?

Гость||

Гость писал(a):

Редактор трудовой мигрант?
нет, просто раньше в тин-клубе работал) они все из этой кузницы кадров

Имя: Гость
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