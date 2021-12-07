Мэр Кузнецка напомнил, чем служебное авто отличается от личного

07.12.2021 | 17:44

На совещании в администрации Кузнецка, состоявшемся в понедельник, 6 декабря, мэр города Сергей Златогорский поднял тему использования казенных автомобилей.

«У многих руководителей есть служебный автотранспорт. Он не должен превращаться в персональный. Служебный автотранспорт - для поездок по служебным делам в служебное время, в исключительных случаях - в неслужебное время по служебным делам. Все эти поездки оформляются соответствующим образом, каждая капля бензина должна быть по существу», - напомнил он критерии пользования ведомственными авто.

Он подчеркнул, что эти машины не предназначены для поездок всей семьей по выходным на дачи или в загородные дома. Однако, по его словам, у некоторых чиновников служебные машины постоянно находятся возле дома.

«Вы люди небедные, у всех свои машины есть. По службе - на служебной, по личным делам - на личной. Ничего не попутайте. Обращаю внимание: узнаю впредь - дам оценку», - закрыл тему Златогорский.