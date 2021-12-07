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Общество

Мэр Кузнецка напомнил, чем служебное авто отличается от личного

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На совещании в администрации Кузнецка, состоявшемся в понедельник, 6 декабря, мэр города Сергей Златогорский поднял тему использования казенных автомобилей.

«У многих руководителей есть служебный автотранспорт. Он не должен превращаться в персональный. Служебный автотранспорт - для поездок по служебным делам в служебное время, в исключительных случаях - в неслужебное время по служебным делам. Все эти поездки оформляются соответствующим образом, каждая капля бензина должна быть по существу», - напомнил он критерии пользования ведомственными авто.

Он подчеркнул, что эти машины не предназначены для поездок всей семьей по выходным на дачи или в загородные дома. Однако, по его словам, у некоторых чиновников служебные машины постоянно находятся возле дома.

«Вы люди небедные, у всех свои машины есть. По службе - на служебной, по личным делам - на личной. Ничего не попутайте. Обращаю внимание: узнаю впредь - дам оценку», - закрыл тему Златогорский.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А как на обед съездить на служебной или на личной .....7

Гость||

Пусть себе напоминает каждый день, чем народные деньги отличаются от своих.

Гость||

Я думаю ,нет отличий.Та же иномарка гейропейская или японская.Ну не Веста же?Хотя ,она тоже Рено в принципе.Чё врешь?

Гость||

Столичный мэр Канады вынужден был уйти в отставку после того , как "продажные"журналисты страны опубликовали факт поездки мэра на свою дачу на служебной автомашине в выходной день.Чувствуете разницу подхода к таким вещам,в странах загнивающего Запада и в великой России.

Гость||

Уберите его надоел дурь нести

Гость||

Напоминает позднего Ивана.Почуял что-то.

Гость||

В богатейшей Германии канцлер Ангела Меркель когда руководила страной ,так и проживала в свое квартире в многоэтажном доме и имела дачу расположенную в дачном массиве рядом с другими дачами простых жителей страны и не отличающеюся от них Сама часто ходила в магазин за покупками.Вот так живут руководители многих стран Европы.

Гость||

он может что угодно говорить как и великий

Гость||

Гость писал(а):

> Столичный мэр Канады вынужден был уйти в отставку после того , как

> "продажные"журналисты страны опубликовали факт поездки мэра на свою дачу на

> служебной автомашине в выходной день.Чувствуете разницу подхода к таким

> вещам,в странах загнивающего Запада и в великой России.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Имя: Гость
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