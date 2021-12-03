Общество

«Исида» в Спутнике: дом в традициях семейственности

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Новый дом ЖК «Созвездие» в Городе Спутнике называется «Исида». Это не случайно: Исида, по легендам, - одна из величайших богинь древности, идеал женственности и материнства в Древнем Египте. В ее честь названа звезда.

В Спутнике большинство жителей - семьи с детьми. И дом «Исида» спроектирован в лучших традициях микрорайона.

Во дворе:

- разделены игровые площадки, на которых дети разного возраста могут развлекаться весело и безопасно;

- есть спокойные и комфортные зоны пикника, йоги и солярия;

- спроектированы красивые и удобные парковые скамейки с теневыми навесами, арт-объекты в космической тематике.

В доме:

- просторный холл с мягким диваном;

- лапомойка;

- общий санузел на первом этаже;

- колясочная с отдельным входом;

- панорамные окна от пола до потолка на верхних этажах.

Продажи уже открыты. Больше информации доступно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Планировки – на termodom-pnz.ru.

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие 2» и ООО «СЗ «Термодом-инвест». Проектные декларации - на наш.дом.рф.

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