«Исида» в Спутнике: дом в традициях семейственности

Новый дом ЖК «Созвездие» в Городе Спутнике называется «Исида». Это не случайно: Исида, по легендам, - одна из величайших богинь древности, идеал женственности и материнства в Древнем Египте. В ее честь названа звезда.
В Спутнике большинство жителей - семьи с детьми. И дом «Исида» спроектирован в лучших традициях микрорайона.
Во дворе:
- разделены игровые площадки, на которых дети разного возраста могут развлекаться весело и безопасно;
- есть спокойные и комфортные зоны пикника, йоги и солярия;
- спроектированы красивые и удобные парковые скамейки с теневыми навесами, арт-объекты в космической тематике.
В доме:
- просторный холл с мягким диваном;
- лапомойка;
- общий санузел на первом этаже;
- колясочная с отдельным входом;
- панорамные окна от пола до потолка на верхних этажах.
Продажи уже открыты. Больше информации доступно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).
Планировки – на termodom-pnz.ru.
Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие 2» и ООО «СЗ «Термодом-инвест». Проектные декларации - на наш.дом.рф.
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