В регионе впервые за три года родился ребенок с ВИЧ-инфекцией

Все больше пензенцев стало интересоваться своим ВИЧ-статусом. Такие данные обнародованы центром профилактики и борьбы со СПИД.
«У нас охват тестирования в регионе - на достаточно высоких цифрах, качество тестирования очень высокое. При этом выявляемость ВИЧ-инфекции ниже, несмотря на то что охват выше и качество сохраняется», - сообщила заведующая лечебным отделом центра Инна Чарыкова.
На территории Пензенской области проживает 4 178 ВИЧ-инфицированных (без учета заключенных колоний и жителей Заречного).
За 10 месяцев этого года в области зарегистрировано 262 новых факта заражения вирусом иммунодефицита человека. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го произошло снижение заболеваемости (в абсолютных цифрах - на 2 случая).
Что касается путей передачи ВИЧ, то доля внутривенного сократилась вдвое, а полового несколько увеличилась.
И впервые за последние 3 года в области родился инфицированный ребенок.
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А чё в заречном много спидоносцев?