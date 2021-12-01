Общество

В регионе впервые за три года родился ребенок с ВИЧ-инфекцией

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Все больше пензенцев стало интересоваться своим ВИЧ-статусом. Такие данные обнародованы центром профилактики и борьбы со СПИД.

«У нас охват тестирования в регионе - на достаточно высоких цифрах, качество тестирования очень высокое. При этом выявляемость ВИЧ-инфекции ниже, несмотря на то что охват выше и качество сохраняется», - сообщила заведующая лечебным отделом центра Инна Чарыкова.

На территории Пензенской области проживает 4 178 ВИЧ-инфицированных (без учета заключенных колоний и жителей Заречного).

За 10 месяцев этого года в области зарегистрировано 262 новых факта заражения вирусом иммунодефицита человека. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го произошло снижение заболеваемости (в абсолютных цифрах - на 2 случая).

Что касается путей передачи ВИЧ, то доля внутривенного сократилась вдвое, а полового несколько увеличилась.

И впервые за последние 3 года в области родился инфицированный ребенок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

А чё в заречном много спидоносцев?

Гость||

Какая бабешка на фото, прям белая бестия!

Гость||

Вичовые умудряются размножаться

Гость||

Больше всего в заречном и кузнецке.

Гость||

От этой белой не знай что черпанёшь, шшш

Гость||

Заведующая огонь могла бы приодеться что бы быть похожей на врача

Имя: Гость
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