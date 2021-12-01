Общество

В регионе только 11 больниц будут работать в условиях красной зоны

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Количество стационаров, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, уменьшается. Останется лишь 11 больниц, работающих в условиях красной зоны. Другие поэтапно после проведения санитарно-дезинфекционных мероприятий вернутся к привычному режиму. Инфекционные койки перепрофилируют.

«Мы открываем большой корпус областной больницы имени Бурденко, количество инфекционных коек там сокращается до 200 - только для тех пациентов, которые имеют заболевание коронавирусной инфекцией на фоне угрожающей жизни экстренной патологии соматического профиля, хирургического. Кроме того, выводим в чистые зоны пензенскую больницу и мокшанскую», - сообщила начальник отдела министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

Следующей освободится от ковидного пекла бессоновская районная. В Заречном в перинатальном центре врачи в противоэпидемических костюмах уступят место акушерам, чьи заботливые руки начнут принимать на свет малышей.

«Ориентировочно, с 13 декабря мы будем готовы к приему рожениц. Будет проводиться обработка, подготовка», - отметил начальник МСЧ № 59 России Андрей Капустин (г. Заречный).

В инфекционном корпусе в закрытом городе полным ходом идет ремонт фасада, предстоит замена кровли. Завершить работы планируют в следующем году.

«Риск определенный есть, но, я думаю, он оправдан в данной ситуации. К январю у нас, возможно, пациентов останется 15-20 человек, и в данной ситуации, чтобы нам освободить помещения и не задеть при этом перинатальный центр, мы попросим помощи у Минздрава Пензенской области», - рассказал Андрей Капустин.

На октябрь 2021 года пришелся пик по количеству развернутых ковидных коек - 4 742. Оставить планируют менее 2 000 - эпидемиологическая ситуация позволяет так сделать.

«Все районные больницы на сегодняшний день выведены из красных зон. Возобновляем маршрутизацию пациентов, которые нуждаются в оказании экстренной неотложной помощи, на базы районных больниц. Это очень важно», - пояснила Наталья Тюгаева.

Койки долечивания на базе санатория имени В. Володарского пока останутся. А коллектив медиков госпиталя для ветеранов войн со следующей недели начнет работать с привычным кругом пациентов и оказывать помощи по трем направлениям: гериатрическому, паллиативному и терапевтическому.

С декабря в области возобновляется углубленная диспансеризация для пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции в условиях стационара и у кого после выздоровления прошло два месяца и больше. Такие пензенцы получат СМС-оповещение о том, в какую поликлинику и когда нужно явиться на прием к специалистам.

За несколько месяцев 2021-го более 10 000 жителей области прошли такое расширенное медицинское обследование.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Это так идёт подготовка к новой ожидаемой волне в феврале?

Гость||

Почему не переводят на дистант полицию, силовиков и других служащих? Ведь они всех нас перезаражают! Почему простые работяги, по мнению Ропотребнадзора, более заразны чем полиция и силовики? Где здесь научное или законное здравое объяснение?

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