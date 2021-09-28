Общество

В Пензе организовали круглый стол для историков и краеведов

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50 человек из 30 городов страны собрались в областной библиотеке. В одном из залов книгохранилища прошел круглый стол, приуроченный к 120-летию городской ученой архивной комиссии.

«Тема сегодня - краеведение, историческая ценность документов, исторический опыт и развитие архивного дела в Пензенской области и в других субъектах Российской Федерации», - сообщил врио председателя Комитета по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов.

С докладами выступили историки и краеведы - в онлайне и в офлайн-режиме. Одна из целей конференции - обмен опытом работы с архивными материалами и поддержания их сохранности, ведь из хроники родного края складывается история всей России.

«В Государственном архиве Пензенской области хранятся документы начиная с середины XVIII века, то есть со времен императрицы Елизаветы Петровны», - пояснил директор ГАПО Павел Кашаев.

Свыше полутора миллионов ценных бумаг удалось сохранить к XXI веку.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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