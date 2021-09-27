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Общество

«Караван добрых дел» вручил подарки семьям с особенными детьми

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Проект благотворительного фонда «Караван добрых дел», получивший поддержку Фонда президентских грантов, набирает обороты.

Помимо занятий для детей с расстройствами аутистического спектра благотворители организовали прямую помощь семьям - подарили солидные продуктовые наборы.

«Проект, направленный на помощь детям с аутизмом, мы назвали «Под защитой любви». Наши подопечные и их семьи остро нуждаются в поддержке. Когда родители воспитывают особенного ребенка, расходы в разы увеличиваются. Здесь и занятия со специалистами, и лекарства, и обследования. Надеюсь, что наши продуктовые наборы станут существенной помощью», - сказала руководитель фонда «Караван добрых дел» и автор проекта Ольга Чистякова.

Подарки получили 85 семей Пензенской области. Не скрывая радости, они от всей души благодарили организаторов.

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