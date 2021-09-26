При содействии Ольги Чистяковой открыт кризисный центр для женщин

26.09.2021 | 10:32

В Пензенской области запущен новый важный проект - кризисный центр помощи женщинам и детям. Об этом сообщила руководитель реготделения Союза женщин России Ольга Чистякова.

В данном центре жительницы региона смогут получить консультационную или стационарную помощь. Для пензячек организовано временное проживание, также им гарантируют дальнейшее сопровождение и реабилитацию.

По словам Ольги Чистяковой, на первом этаже кризисного центра находятся кабинеты психолога, юриста и соцработника, на втором этаже - комнаты для проживания. Сейчас в учреждении могут жить до 10 человек.

Открытие стало возможным благодаря проведенному в здании ремонту, стоимость которого составила 430 000 рублей. Специалисты около двух месяцев приводили помещения в порядок.

Руководитель реготделения также отметила, что в центре могут проживать мамы с детьми, для них организованы специальные места. Также в здании есть кухня и столовая.

«Никому не желаю оказаться в ситуации, когда тебе некуда идти с ребенком. Но если такое произошло, кров вы найдете по адресу: Красная Горка, 24», - обратилась к пензячкам Ольга Чистякова.

Кроме того, жительницы региона могут обратиться за помощью, позвонив по бесплатному круглосуточному номеру «Социального навигатора» 8-800-511-01-17.