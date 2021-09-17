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Общество

«Т Плюс» готова к пуску тепла в Пензе с 17 сентября

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В Пензе компания «Т Плюс» завершает подготовку теплосетевой инфраструктуры к зиме. К отопительному сезону полностью готовы источники генерации - ТЭЦ-1 (включает в себя котельную «Арбеково») и ТЭЦ-2, все запланированные ремонты выполнены в полном объеме.

По решению главы администрации Пензы Андрея Лузгина отопительный сезон в Сурском крае стартует в пятницу, 17 сентября.

«Мы спешим уверить жителей и организации города, что все клиенты будут обеспечены тепловой энергией согласно графику. В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения. Жилой фонд будет подключаться в течение 10 дней. Просим руководителей управляющих компаний быть готовыми к приему теплоносителя», - отметил технический директор - главный инженер «Пензенских тепловых сетей» Василий Журавлев.

В 2021 году на баланс «Т Плюс» перешло обслуживание квартальных сетей и ЦТП, ранее принадлежавших МКП «Теплоснабжение г. Пензы». Объем вложений, направленных на перекладку ветхих участков теплосетей и сетей горячего водоснабжения, составляет 1,1 млрд рублей.

В этом году будет заменены квартальные сети общей протяженностью 52 км.

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Источник — фото pixabay.com
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