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Общество

В Пензе подписано постановление о начале отопительного сезона

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В четверг, 16 сентября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал постановление № 1 382 о начале отопительного сезона в городе с 17-го числа.

Он сообщил об этом на своей странице в Instagram.

В документе уточняется, что решение связано с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, а также ухудшением санитарно-эпидемиологических условий в детских дошкольных образовательных учреждениях.

«В первую очередь тепло поступит в медицинские, образовательные и социально-культурные учреждения. Затем - поэтапно - в многоквартирные дома», - пояснил мэр Пензы.

В прошлом году отопительный сезон в областном центре стартовал 28 сентября. В связи с благоприятными погодными условиями пуск тепла проходил в течение 15 дней. 5 октября ресурс начали подавать в жилой фонд.

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Гость||

Слишком рано, дома не холодно.

Зачем улицу топить?

Гость||

деньги качать хоцца????????

Гость||

В дома не надо и так окна открыты

Гость||

Очень хоцца! И шо вы сделаете?

Гость||

Вас не спрашивают!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.09.2021 11:07|

Слишком рано, дома не холодно.

Зачем улицу топить?

А кто тебя просит топить.

Гость||

21 век на дворе, сейчас включат будем топить улицы за счёт жильцов, в регулировать температуру так и не научились. Можно включить на минимальную температуру, но и счета должны быть соизмерииве

Гость||

Гость писал(a):

Очень хоцца! И шо вы сделаете?
перережу и заварю трубу

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Затем - поэтапно - в многоквартирные дома»
это если в домах будет холодно тогда МКД пустит в дом тепло.

Гость||

Гость писал(a):

топить улицы за счёт жильцов,
а это как?

Гость||

Завыло, болото?

Гость||

Гость писал(a):

это если в домах будет холодно тогда МКД пустит в дом тепло.
Пустят или не пустят не важно, бабки уже начнут капать с 17.

Гость||

Скажите спасибо что не в августе отопление дали.

Гость||

Мудрое решение пусть по централи идет тепло подключают учреждения всякие. Если в МКД станет холодно всегда можно будет запустить в дом тепло.

Гость||

Одурели совсем от жадности. Просто явно коррупция и Вексельбергу надо компенсировать "потери" от многочисленных порывов , может просто надо меньше средств в офшоры выводить? Они даже перед выборами не стесняются идти против народа , а значит только одно план Синюкова Б.2.0. (БЕССОНОВКА-2.0) в действии !

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Имя: Гость
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