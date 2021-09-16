В Пензе подписано постановление о начале отопительного сезона

16.09.2021 | 10:59

В четверг, 16 сентября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал постановление № 1 382 о начале отопительного сезона в городе с 17-го числа.

Он сообщил об этом на своей странице в Instagram.

В документе уточняется, что решение связано с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, а также ухудшением санитарно-эпидемиологических условий в детских дошкольных образовательных учреждениях.

«В первую очередь тепло поступит в медицинские, образовательные и социально-культурные учреждения. Затем - поэтапно - в многоквартирные дома», - пояснил мэр Пензы.

В прошлом году отопительный сезон в областном центре стартовал 28 сентября. В связи с благоприятными погодными условиями пуск тепла проходил в течение 15 дней. 5 октября ресурс начали подавать в жилой фонд.