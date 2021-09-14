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Общество

COVID-19: пензенцам понадобится QR-код для посещения мероприятий

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Для жителей Пензенской области ввели новые правила посещения массовых мероприятий. Они начали действовать со вторника, 14 сентября. Соответствующую информацию распространил региональный оперативный штаб.

«Разрешено проводить массовые мероприятия, в том числе спортивные, при условии заполняемости не более 50% в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, и в сооружениях открытого типа с ограниченным количеством посадочных мест», - говорится в сообщении.

При этом участники должны иметь при себе один из трех документов: QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, либо ПЦР-тест с отрицательным результатом (он действителен в течение трех дней), либо справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе.

Ранее проводить массовые мероприятия на открытом воздухе можно было при участии не более 50 человек, в закрытом помещении - не более 20.

Режим повышенной готовности действует до 30 сентября включительно.

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Гость||

а если я корононезаражемый, как мне это доказать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

при условии заполняемости не более 50% в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход,
То есть театр и филармония в пролете? У них нет прямого выхода на улицу.

Гость||

Хаха, да кому нужны вашу мураприятия, вообще никто не пойдет, лапу будете обсасывать.

Гость||

Сходи в КИМ, с часок там побудь в палате где лежат больные и потом через неделю попроси у них справку. Если выживешь,конечно.

Гость||

Какое глупое решение, просто дно.

Гость||

Посещение выборов без квадратика на лбу тоже запрещено

Гость||

Гость писал(a):

Посещение выборов
А мы и не пойдем - куар кодов нет, и не собираемся их делать. Мураприятия свои сами будут посещать.

Гость||

Посетим, и за тебя подмахнём, ежели ты не против

Гость||

Денежки соберут за коды, потом отменят их, как в столице, красота. Пена город бохачей, все цены в топ-30 городов.

Гость||

Ну вот видишь как хорошо. Не температурь ты так!

Гость||

На детские мероприятия подобное распоряжение распространяется?

Гость||

Выборы - массовое мероприятие. Голосовать на выборах без кода запрещено!

Гость||

Гость писал(a):

Сходи в КИМ, с часок там побудь в палате где лежат больные и потом через неделю попроси у них справку. Если выживешь,конечно.
Ну ты же выжил!?

Выжилец.)))))))))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

либо справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе.
Замечательно надо взять пущай будет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для жителей Пензенской области ввели новые правила посещения массовых мероприятий. Они начали действовать со вторника, 14 сентября. Соответствующую информацию распространил региональный оперативный штаб.
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