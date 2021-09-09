Пензенцам объяснили затянувшийся ремонт на теплотрассах

09.09.2021 | 14:53

В Пензе к центральному отоплению подключено 2 567 домов. 90% многоквартирных зданий готовы к отопительному сезону. Об этом в четверг, 9 сентября, доложил депутатам Пензенской городской думы и. о. начальника управления ЖКХ Вадим Фейгин.

Особое внимание он уделил учреждениям спорта, культуры, образования, соцобслуживания. По его словам, отдельно стоящие здания могут принять ресурс уже сейчас, а пристроенные к многоэтажкам - после подтверждения готовности дома к отопительному сезону.

Депутатам напомнили, что отопительный сезон начнется, когда в течение пяти суток среднесуточная температура не превысит +8 градусов.

Депутаты отметили, что в городе немало разрытий, связанных с ремонтом теплосетей. Как выяснилось, работы в этом году затянулись в связи с подорожанием металла. Однако большинство горожан не знает об этом и недовольно происходящим.

В частности, жители четырех домов на Ладожской пожаловались, что при ремонте тепломагистрали рабочие не только разрушили асфальт, но и демонтировали декоративные ограждения, повредили деревья. Ремонт должен завершиться 26 сентября, и горожан интересует, входит ли в этот временной срок обустройство территории заново.

«Когда люди видят, что работы завершены, а благоустройство не восстанавливается, это вызывает их справедливое возмущение», - отметил глава города Владимир Мутовкин.

Как выяснилось, работы планируется завершить до 25 сентября, а затем в течение 10 дней привести этот участок в порядок.