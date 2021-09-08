В Пензе на базе универсама № 175 откроют новый МФЦ

08.09.2021 | 13:57

Обновленный универсам № 175 в пензенском микрорайоне Арбеково распахнет свои двери для посетителей в ближайшие дни.

Здание советской постройки полностью отремонтировали, сделав современным, комфортным и адаптированным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На первом этаже будет работать один из самых крупных в Пензе МФЦ, пятый по счету.

Согласно проектной документации, центр рассчитан на прием более 2 000 человек в сутки. Здесь уже все готово к открытию: завершена отделка, установлено оборудование и мебель. Для посетителей с маленькими детьми предусмотрели комнату матери и ребенка с удобным пеленальным столиком. Отдельная уборная обустроена для посетителей на инвалидных колясках.

Рядом расположены торговые и офисные помещения. В универсаме № 175 откроют один из самых крупных в Арбекове магазинов «Караван» с большим отделом готовых блюд и ремесленной пекарней «Пан Калач».

Офисные и торговые площади уже готовы принять новых постояльцев. Ремонт завершен, современное пространство обустроено по принципу открытого офиса, здесь много света и воздуха.

Удачное расположение в самом центре спального района, а также посетители МФЦ обеспечат бизнесу стабильный поток клиентов. Желающие арендовать площади в обновленном универсаме могут уточнить всю необходимую информацию по телефону 8-937-445-10-46.