В Кузнецке установят памятник детям войны

07.09.2021 | 11:14

В Кузнецке планируют создать памятник детям войны. Новый арт-объект установят в сквере рядом с железнодорожным вокзалом на средства федерального гранта. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 6 сентября.

«В 41-м году привезли сюда ребятишек из пионерлагерей из Белоруссии. Успели выдернуть из-под немецких танков. И вот на этой истории делаем памятник такой, который бы увековечил как вот этих ребятишек, так и всех, кто в детском возрасте пережил войну», - уточнил мэр.

В пресс-службе администрации уточнили, что по распоряжению маршала Климента Ворошилова в Кузнецк были эвакуированы из-под Минска 350 детей. Они провели в городе все четыре года войны. В настоящее время их судьба неизвестна, но чиновники надеются найти людей, которые располагают какой-либо информацией.

«Мы собирали воспоминания фронтовиков, тружеников тыла. Я думаю, что и тем, кто был детьми войны, тоже есть что вспомнить. Все надо обобщить - может быть книгой, может быть фильмом, может быть экспозицией в музее. У нас основная воспитательная работа нацелена на подрастающее поколение. Вот, может быть, молодежь примерит на себя те испытания, которые выпали их сверстникам, когда лихие времена настали», - пояснил Златогорский.