Общество

«Дамате» и «Иннопрактика» объявили о сотрудничестве в сфере инноваций

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Группа компаний «Дамате» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» будут сотрудничать в области образования, генетики и биологизации сельского хозяйства.

«Иннопрактика» занимается реализацией проектов, которые направлены на рост национального человеческого капитала, в том числе и через развитие механизмов инновационной экономики. Свою деятельность компания начала в 2012 году, объединив молодых ученых.

Сотрудничество ГК «Дамате» и «Иннопрактики» будет проходить в нескольких ключевых направлениях, среди них и создание инфраструктуры для внедрения современных технологий в агропромышленный комплекс.

«Дамате» планирует стать участником проекта «Иннагро», запущенном «Иннопрактикой» в 2020 году. Это программа испытаний биологических средств защиты растений, удобрений, пробиотических кормовых добавок для животных и птицы. Проект направлен на биологизацию сельского хозяйства и внедрение новых технологий в производство.

Компания «Иннопрактика» привлечет экспертов из научных и образовательных центров для исследовательской деятельности, а «Дамате» предоставит площадки для тестирования и апробации. Стороны наладят систему обмена передовым опытом, займутся распространением и внедрением в практику новейших разработок.

Также в рамках сотрудничества предполагается поддержка аграрного образования и кастомизация обучающих программ. «Иннопрактика», как и компания «Дамате», намерена организовать стажировку для студентов и преподавателей на своих площадках и предприятиях, проводить конкурсы для школьников, педагогов.

Сотрудничество компаний в области генетики поможет улучшить генетический потенциал сельскохозяйственных животных, повысить эффективность животноводства.

«Наукоемкие технологии прочно вошли в повседневную жизнь сельскохозяйственных предприятий. Мы уже широко применяем в своей практике искусственный интеллект, математическое моделирование, геномный анализ и целый ряд других инновационных решений. Все они направленны на достижение высокой эффективности производства и обеспечение безопасности и качества конечного продукта. Надеемся, что сотрудничество с компанией «Иннопрактика» позволит нам значительно расширить спектр применяемых технологий и, что очень важно, внедрить эти разработки в реальное производство», – отметил председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев.

«Дамате» уделяет огромное внимание подготовке кадров и инновациям: в холдинге создан R&D-центр по изучению, анализу и систематизации знаний в области генетики, агрономии, пищевой продукции. В нашем сотрудничестве мы видим широкие возможности по разработке и внедрению новых подходов и технологий, которые будут способствовать развитию отечественного АПК», - прокомментировал директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко.

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