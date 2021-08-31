Агрофирма «Раздолье» обновила линию по обработке картофеля

31.08.2021 | 11:47

На полях «Раздолья» продолжается сбор картофеля. Чтобы уменьшить издержки и сохранить клубни как можно дольше, в агрофирме полностью перестроили производственную линию.

Теперь оборудование из Германии и Беларуси используют на полную мощность. В один конвейер объединены функции очистки от земли, отбора картофеля на крахмал, отправки клубней на зимнее хранение, мойки с последующей упаковкой.

При этом землю больше не нужно вывозить из ангаров. По транспортеру ее передают на улицу, где высыпают в клумбу либо вывозят обратно в поле.

«Раньше многие процессы приходилось выполнять вручную. Отсортированные клубни грузили в телеги, пересыпали в мешки и деревянные коробки, перевозили на машинах.

Теперь картофель сразу попадает по конвейерной линии в места для хранения или дальнейшей переработки. Это стало возможным благодаря использованию имеющегося оборудования на полную мощность. Трансформация производственной линии привела к экономии более 5 миллионов рублей в год, что, безусловно, скажется на цене для потребителей», - пояснил управляющий агрофирмой «Раздолье» Евгений Осьминин.

На прилавки магазинов теперь доставляют не только обычный картофель с пензенских полей. В удобных паках продают мытые клубни. Запущена новая линия по производству беби-картофеля. Небольшие клубни очень нравятся детям, их часто закупают рестораны.

Продукцию «Раздолья» можно приобрести не только в сети магазинов «Караван». Заказчиками агрофирмы являются и другие федеральные сети, работающие в регионе и за его пределами.