В мэрии Пензы рассказали, где скосили траву и убрали мусор

28.08.2021 | 10:07

27 августа в Пензе прошла традиционная санитарная пятница. Ее итоги подвели в администрации города.

В Железнодорожном районе состоялась экологическая акция. Ее участники очистили от мусора зеленую зону на улицах Ново-Казанской и Измайлова. Кроме того, скошена трава в районе «Стрелы» - на улицах Герцена, Толстого, Дзержинского.

В Первомайском районе убран мелкий мусор на улицах Пушанина и Ленинградской и скошена трава на Пушанина, Гоголя, Ставропольской. С помощью спецтехники ликвидированы навалы отходов на муниципальных участках и контейнерных площадках в 4-м Батайском проезде, а также по адресам: Лобачевского, 12, Калинина, 102, 108, 117, Гоголя, 81.

В Октябрьском районе ликвидированы свалки мусора и веток на проспекте Победы, 113, на Рахманинова, 37, Аустрина, 146. Пострижена трава на Молодежной и Юбилейной. Кроме того, опилены деревья на проспекте Строителей, 29а.

«Продолжались работы по очистке внутридворовых территорий от мусора, растительных остатков, покосу травы», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.