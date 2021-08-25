Общество

В полях «Раздолья» здоровье растений оценивает специальное приложение

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Агрофирма «Раздолье» применила новейшие методы оценки здоровья растений. Теперь агрономы осведомлены о состоянии буквально каждого ростка: достаточно ли ему влаги, удобрений, здоров ли побег.

Визуальный осмотр полей не давал полной информации. В компании внедрили специальное приложение, которое связывается со спутниками и дает развернутую картину о состоянии поля.

«Технология основана на способности растений отражать световые волны разной длинны. На выходе мы получаем цветную карту поля, где проблемные участки подсвечены красным. Программа выводит NDVI - нормализованный вегетационный индекс растений, и мы имеем возможность корректировать работу на проблемных участках», - рассказал руководитель предприятия Евгений Осьминин.

Простой пример: система автоматического полива поля выглядит как самолет с огромными крыльями. По всей длине расположены форсунки, через которые подается вода. Машина двигается, вращается, за счет чего происходит полив. Если одна форсунка вышла из строя, значит, растения в этой области постоянно будут испытывать дефицит влаги. При помощи приложения проблему легко отследить и устранить.

«В итоге мы получаем здоровые поля, увеличиваем урожайность, повышаем эффективность работы сельхозтехники», - пояснил Евгений Осьминин.

Агрофирма «Раздолье» - одно из крупнейших сельхозпредприятий региона, специализирующееся на выращивании так называемого супового набора. Картошку, лук, капусту, морковь, свеклу и другие овощи поставляют в региональную сеть магазинов «Караван».

Среди заказчиков есть крупные федеральные сети. Благодаря труду аграриев на прилавках магазинов круглый год можно купить овощи по доступным ценам.

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