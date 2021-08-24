В Мордовском Ишиме жителей возмутил родник за 600 тысяч

24.08.2021 | 18:31

Вопрос о том, зачем потратили почти 600 тысяч рублей из бюджета, не первый год задают жители села Мордовский Ишим, когда смотрят на свой родник. В 2019-м источник обустроили, соорудили каптаж, поставили насос и проложили трубу. Люди надеялись, что вода поступит к ним в дома. Но этого не случилось.

«Вода у нас плохая, осадок большой очень», - отметила жительница с. Мордовский Ишим Мария Котова.

Мордовский Ишим - село необычное. В дома одной его половины поступает родниковая вода, другая снабжается из скважины. Жители последней завидуют тем, кто пользуется жидкостью из источника. Николай Сараев показал, какая течет у него в доме.

«У нас чайник три раза кипятишь и выкидываешь чайник», - сообщил он.

Когда начались работы по обустройству каптажа, многие думали, что власти пошли им навстречу. Но глава сельсовета говорит, планов переводить все село на родниковую воду и не было. Просто создавали запасной вариант.

«Потому что в летнее время, когда идет массовый полив и приезжало много дачников, нам приходилось пускать воду по графику. Чтобы не было такой ситуации, сейчас сделали каптаж», - пояснил и. о. главы администрации Русско-Ишимского сельсовета Владимир Грунчев.

За два года переоборудованным источником населенный пункт не воспользовался, якобы не было такой необходимости. По словам Владимира Грунчева, мощности этого родника не хватит, чтобы обеспечивать водой полсела регулярно.

Кстати, после проведенных работ ключ выглядит неважно - напор слабый, набрать емкость можно с трудом. По словам главы сельсовета, вокруг еще с десяток источников. А некоторые жители считают, что испортили единственный родник с питьевой жидкостью. Другие не видят в этом проблемы.

«Я редко прихожу. Зачем она мне нужна, когда у меня из крана течет», - заявила жительница с. Мордовский Ишим Екатерина Осипова.