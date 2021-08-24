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Общество

«Караван добрых дел» помог семье, воспитывающей двух особенных детей

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В семье Рыжиковых двое детей: Сергей и Даниил. Оба мальчика инвалиды. Тяжелый диагноз, поражение центральной нервной системы, лишил их возможности говорить. Основная болезнь потянула за собой и другие: у ребят плохое зрение и слабые почки.

Чтобы в развитии мальчиков появился прогресс, им необходим курс реабилитации. Собрать деньги на поездку в санаторий помог благотворительный фонд «Караван добрых дел».

«Уже завтра, 25 августа, семья отправится в санаторий «ДиЛуч» в Анапу. Он находится на берегу моря, так что мечта семьи отдохнуть в полном составе станет реальностью. С братьями поработает команда специалистов, что непременно скажется на здоровье ребят», - рассказала руководитель фонда Ольга Чистякова.

Средства на поездку были собраны благодаря неравнодушным жителям Пензенской области. Чтобы помочь другим семьям, обратившимся в фонд, достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на номер 5801.

Средства можно перечислить и по номеру счета: пензенское ОСБ №8624, к/с 30101810000000000635, р/с 40703810248000011094 (назначение платежа - добровольное благотворительное пожертвование), ИНН 5829900066/КПП 582901001, ОГРН 1135800000973, ОКАТО 56255833000, БИК 045655635.

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