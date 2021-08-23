Сетевое издание|18+|Понедельник|23 авг 2021|10:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

Общество

«Караван» приглашает арендаторов в обновленное здание универсама № 175

Печать

Торговый центр на проспекте Строителей, 90, который жители Пензы привыкли называть универсамом № 175, преобразился благодаря усилиям региональной торговой сети.

Теперь это современное здание с новым ремонтом, где будет работать круглосуточный магазин «Караван» с собственной ремесленной пекарней «Пан Калач» и большим отделом готовых блюд.

Кроме того, в здании откроют пятый в городе МФЦ. Он станет самым крупным для Пензы и сможет обслуживать не менее 2 тысяч человек в сутки.

«Универсам № 175 расположен в самом сердце жилого массива, у людей есть многолетняя привычка совершать здесь покупки. К тому же работа многофункционального центра обеспечит стабильный трафик покупателей», - рассказала директор по развитию сети «Караван» Наталья Резник.

Компания приглашает арендаторов, желающих разместить свой бизнес на территории обновленного здания. Уточнить информацию о сотрудничестве можно по телефону 8 (937) 445-10-46.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте