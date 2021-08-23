«Караван» приглашает арендаторов в обновленное здание универсама № 175

Торговый центр на проспекте Строителей, 90, который жители Пензы привыкли называть универсамом № 175, преобразился благодаря усилиям региональной торговой сети.
Теперь это современное здание с новым ремонтом, где будет работать круглосуточный магазин «Караван» с собственной ремесленной пекарней «Пан Калач» и большим отделом готовых блюд.
Кроме того, в здании откроют пятый в городе МФЦ. Он станет самым крупным для Пензы и сможет обслуживать не менее 2 тысяч человек в сутки.
«Универсам № 175 расположен в самом сердце жилого массива, у людей есть многолетняя привычка совершать здесь покупки. К тому же работа многофункционального центра обеспечит стабильный трафик покупателей», - рассказала директор по развитию сети «Караван» Наталья Резник.
Компания приглашает арендаторов, желающих разместить свой бизнес на территории обновленного здания. Уточнить информацию о сотрудничестве можно по телефону 8 (937) 445-10-46.
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