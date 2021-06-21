Михаил Дралин выступил на 2-м этапе Кубка России по кольцевым гонкам

21.06.2021 | 14:05

19 и 20 июня на «Нижегородском кольце» состоялся второй этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам, в котором принял участие пензенский пилот, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Данные соревнования объединены в Российскую серию кольцевых гонок и являются не только самыми статусными в стране, но и входят в число самых зрелищных.

На автодром в Нижегородской области, расположенный близ Богородска, приехали около 100 спортсменов, соревнующихся в 7 различных классах. В их числе класс S1600, в котором выступает пензенский автогонщик, где приняло участие 28 автомобилей. Это один из самых высоких количественных показателей, свидетельствующий о все большей вовлеченности в этот вид спорта как самих пилотов, так и болельщиков.

Поддержать председателя правления банка «Кузнецкий» приехали любители автоспорта и сотрудники финансового учреждения. В перерыве между гонками они могли пообщаться с пилотом и дать ему слова напутствия и уверенности перед горячими стартами.

Те, у кого не получилось увидеть автомобильный праздник воочию, следили за событиями нижегородского этапа гонок благодаря трансляциям на каналах «Матч ТВ», «Матч! Страна и Матч!», «Планета», а также на YouTube-канале серии.

Второй этап кольцевых гонок выдался горячим, моторы кипели: температура в тени была свыше 30 градусов тепла, в автомобилях спортсменов - более 40. Отсюда и множество столкновений, сходов с дистанции.

Михаилу Дралину удалось проявить высокую концентрацию и скоростные качества, и по итогам двух гонок наш спортсмен добавил важные очки в личный зачет соревнований.

После завершения гоночного дня пилот поблагодарил болельщиков за поддержку, которая, по его словам, была искренней, яркой и вдохновляющей.

Третий из семи этапов серии Российской серии кольцевых гонок состоится 24-25 июля на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.

С результатами личного и командного зачета автоспортсменов можно ознакомиться на официальном сайте рскг. рф, там же указано наличие билетов на соревнования.

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