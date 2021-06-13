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Общество

В Пензенской области продолжают дорожать мясо, рыба и картофель

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В Пензастате озвучили средние потребительские цены на продовольственные товары, которые специалисты зафиксировали в мае.

По сравнению с январем 2021 года заметнее всего подорожала зелень: с 415,24 руб. за килограмм до 460,41 руб. Разница составила более 45 рублей.

На 24 рубля дороже, по сравнению с первым месяцем года, пензенцам обходилась говядина с костью. Ценник за кило в мае - 383,31 руб., в январе - 359,04 руб.

Также среди продуктов, стоимость которых значительно повысилась, оказались охлажденная или живая рыба (198,53 руб. - в январе, 217,67 руб. - в мае), морковь (25,30 и 44,20 руб. соответственно), ценник на них увеличился на 19 руб., а также охлажденные или мороженые куры (131,54 против 148,34 руб.), подорожавшие в среднем на 17 руб., и свинина с костью - на 16 руб. (247,31 против 263,54 руб.), картофель - на 13 руб. (22,54 против 35,73 руб.).

На 10 руб. увеличилась цена разделанной мороженой рыбы (211,26 в начале года и 221,91 руб. - в мае), литра подсолнечного масла (112,90 руб. и 122,24 руб. соответственно), на 8 руб. - килограмма сливочного масла (517,41 и 525,77 руб.).

Практически на уровне января находились цены на куриные яйца (66,89 руб. и 69,18 руб. в мае) и на литр стерилизованного коровьего молока жирностью 2,5-3,2% (64,28 и 66,17 руб.).

Согласно данным Пензастата, в мае минимальный продуктовый набор обходился жителям области в 4 157,06 руб., что на 374 руб. дороже, чем в январе (3 783,95 руб.).

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Гость||

А при советской власти цены понижали...

Гость||

О...пупеть...

Ладно, я зарабатываю, а старики на мясо только смотрят, похоже.

Зато официально инфляция 3-5% ...

Гость||

Все на выборы 19 сентября!!!.

Гость||

Гость писал(a):

А при советской власти цены понижали...
Один раз понизили немножко на хлеб и молоко. В 1947г. Вот и всё.

Гость||

Не поскользнитесь там и только сердцем ...и больше ничем.

Гость||

Гость писал(a):

только сердцем
Так сердцем уже было... Может из-за этого цены растут? Нужно мозги включать...

Гость||

14:01 //// в 49г. вроде ...Сталин дал порадоваться обывателям ..

Гость||

Зафиксировали.

Гость||

Вздрогнули

Гость||

Ага, цены скакнули и их тут же зафиксировали ..гайками завернули чтоб уж ни-ни на долгие годы.

Гость||

Наше преимущество не мясо,рыба и картофель,а Путин Владимир Владимирович.

Гость||

Согласен Эдди, но преимущество Путина лежит через наш желудок , а натощак ну никак ..

Гость||

А вино как подорожало! Капец! Вот что страшно! А зелень у меня в огороде бесплатная!

Гость||

прорыв ребята... раньше цены раз в год дорожали, сейчас же каждый месяц... СПАСИБО ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ЗАБОТУ О НАСЕЛЕНИИ!!!

Гость||

Говядина с костью 380 ? Вы где цены такие берёте ?Уголки говяжьи давно уже 450-480, а мякоть 520 -550.Цены - рынка Депо.Причём сейчас продавцов обязали что ли ,цены на листике в палатках вывешивать, так не продают они по этим ценам.Говорят листик заменить не успели.Ну не надо враньём господа заниматься, уровень жизни пензенцев не просто падает, а уже всё на нуле.Причём президент только вчера сказал ,что 80% продуктов производится в России и мы уже экспортом даже занялись.Так как же цены эти складываются ?

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Имя: Гость
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