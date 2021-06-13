В Пензенской области продолжают дорожать мясо, рыба и картофель

13.06.2021 | 13:36

В Пензастате озвучили средние потребительские цены на продовольственные товары, которые специалисты зафиксировали в мае.

По сравнению с январем 2021 года заметнее всего подорожала зелень: с 415,24 руб. за килограмм до 460,41 руб. Разница составила более 45 рублей.

На 24 рубля дороже, по сравнению с первым месяцем года, пензенцам обходилась говядина с костью. Ценник за кило в мае - 383,31 руб., в январе - 359,04 руб.

Также среди продуктов, стоимость которых значительно повысилась, оказались охлажденная или живая рыба (198,53 руб. - в январе, 217,67 руб. - в мае), морковь (25,30 и 44,20 руб. соответственно), ценник на них увеличился на 19 руб., а также охлажденные или мороженые куры (131,54 против 148,34 руб.), подорожавшие в среднем на 17 руб., и свинина с костью - на 16 руб. (247,31 против 263,54 руб.), картофель - на 13 руб. (22,54 против 35,73 руб.).

На 10 руб. увеличилась цена разделанной мороженой рыбы (211,26 в начале года и 221,91 руб. - в мае), литра подсолнечного масла (112,90 руб. и 122,24 руб. соответственно), на 8 руб. - килограмма сливочного масла (517,41 и 525,77 руб.).

Практически на уровне января находились цены на куриные яйца (66,89 руб. и 69,18 руб. в мае) и на литр стерилизованного коровьего молока жирностью 2,5-3,2% (64,28 и 66,17 руб.).

Согласно данным Пензастата, в мае минимальный продуктовый набор обходился жителям области в 4 157,06 руб., что на 374 руб. дороже, чем в январе (3 783,95 руб.).