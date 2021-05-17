Акцент на овощи: в агрофирме «Раздолье» рассказали о посевной

17.05.2021 | 11:39

Пензенская агрофирма «Раздолье», входящая в ГК «Дионис», - одно из немногих предприятий Поволжья, располагающих комплексными мощностями по производству, хранению, упаковке, переработке, доставке и реализации овощей.

Май - самый важный месяц для аграриев, который определит судьбу будущего урожая. Многое будет зависеть от погоды. Основная задача - вовремя завершить посевную.

В этом году компания увеличила объемы производства, отдав более 400 гектаров под картофель, капусту, лук, морковь и свеклу.

Применение новых технологий, современных методов ухода за растениями, соблюдение сроков подкормки и защиты позволило в 2020 году повысить урожайность на 15-20%.

«В этом году ждем хороший урожай по овощной группе. Закупили качественный семенной материал картофеля, обновив фонд на 80%, в связи с этим планируем получить не менее 45-50 тонн с гектара», - пояснил главный агроном компании Виктор Батайкин.

В непосредственной близости от полей находится крупный производственный и логистический центр «Раздолья». Убранные с полей овощи хранят в специальных помещениях с климат-контролем. Картофель фасуют на производственной линии. Оборудование позволяет сортировать его по крупности, очищать от мусора и складывать в мешки.

Свежую продукцию поставляют на прилавки магазинов «Караван», «Скидкино», «Скидкино плюс», а также в другие торговые сети ПФО и Москвы.

Благодаря полному циклу производства цены на овощи круглый год летние. Для удобства потребителей «Раздолье» закупило новую линию по упаковке испанской фирмы DAUMAR, считающейся одной из лучших в мире. Теперь мытый картофель можно купить в удобных паках.

Овощи, не подходящие по размеру под высокие требования потребителей, являются сырьем для производства крахмала, что позволяет сделать труд сельхозработников безотходным: раньше мелкий картофель просто выбрасывали.

Завод в Оленевке работает первый год, но уже вошел в число крупнейших в ПФО по количеству произведенного крахмала - 1 000 тонн в год. Для сравнения: на аналогичном заводе в Мордовии производительность меньше - около 900 тонн в год.

По словам технолога Евгения Анохина, завод готов увеличить выработку. Оборудование и квалифицированные кадры для этого есть. Из-за неурожая картофеля производители испытывают дефицит сырья. Новый сельскохозяйственный год обещает быть более продуктивным.

Уже сейчас завод является поставщиком продукции для компании «Атяшево» и ряда других крупных пищевых производств страны. В планах - закупка новой линии оборудования для производства модифицированного крахмала, востребованного в кондитерской промышленности.

Комплексный подход к сельскохозяйственному производству позволяет обеспечивать изобилие на прилавках магазинов, сохраняя при этом низкие цены. Крупное хозяйство дает рабочие места жителям сельских территорий. Главную выгоду получают потребители - они давно знают и ценят продукцию, выращенную на пензенской земле.