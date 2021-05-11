52 человека подали в пензенские МФЦ заявления о банкротстве

11.05.2021 | 10:29

За 4 месяца 2021 года в Пензенской области 52 человека подали в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о банкротстве.

Воспользоваться этой функцией могут физические лица, чей долг составляет от 50 000 до 500 000 рублей, в отношении которых судебные приставы провели исполнительное производство и окончили его в связи с отсутствием у гражданина имущества.

Заявление подается по месту жительства или месту пребывания в МФЦ Пензенской области. При обращении необходимо при себе иметь паспорт гражданина РФ (заявителя либо представителя), документ, подтверждающий место жительства или пребывания, список всех известных кредиторов, оформленный по утвержденной форме. Если заявление подает представитель, то необходима нотариальная доверенность.

Специалисты включат сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в единый федеральный реестр сведений о банкротстве или вернут заявление с указанием причины возврата.

В случае мотивированного отказа гражданин имеет право повторно обратиться с указанным заявлением не ранее чем через один месяц со дня возврата заявления.

«Через шесть месяцев внесудебная процедура банкротства завершается, а гражданин освобождается от долгов. Повторно воспользоваться услугой можно только через 10 лет», - сообщили в пресс-службе Министерства экономики Пензенской области.