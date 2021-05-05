Общество

В Пензе снижается число ежесуточно выявляемых носителей COVID-19

Печать

В среду, 5 мая, региональный оперативный штаб опубликовал географию распространения новых 82 случаев коронавируса в Пензенской области.

В сводку вошли Пенза (25 пациентов), Заречный (6) и 16 районов: Кузнецкий (12), Нижнеломовский (9), Мокшанский (8), Бессоновский (4), Сосновоборский (4), Спасский (3), Никольский (3), Иссинский (2), Камешкирский (2), Наровчатский (2), Городищенский (1), Земетчинский (1), Лопатинский (1), Пензенский (1), Тамалинский (1) и Шемышейский (1).

Общее число подтвержденных случаев за все время пандемии - 45 330, 671 человек умер, 42 648 - выздоровели.

Что касается Пензы, то, судя по данным, опубликованным областным оперштабом в мае, число ежесуточно выявляемых носителей коронавируса снижается. Так, 1 мая зарегистрировали 49 пациентов, 2-го - 31, 3-го - 28, 4-го и 5-го - по 25.

0
0
0
0
 
Гость||

... и растет смертность.

Гость||

Что то статистика не совпалает наверно калькулятор сломался

Гость||

Болею коровьем вирусом судя по всему давно,почувствовал недомогание еще в 2019 в ноябре-декабре,но лечился чесноком пил калину и вроде отпускало,в феврале 2020 мне надоел кашель ,да и на работе (обычно по весне/по осени у шизоидов обострение) так что у начальства очередной раз начала протекать

фляга, и на фоне этого всего,решил я сесть на больничный.

Врачу объяснил симптомы выписали антибиотик и микстуру,через неделю выписался (отдохнул, но нужно работать) ,продолжал пить микстурку и таблетки от кашля , через какое то время вроде как все прошло. Да и настроение было исключительно шикарное ведь вся Мск была на карантине пробки 0 баллов от дома до работы минут 30 вместо 3-4ч с пробками или 1,45 минут на общественном транспорте. Но все же по крикам и просьбам россиян сняли все таки ограничения по передвижению и пробки теперь с того дня 9 баллов (,даже в субботу утром “ауенно”), в связи с этим я поставил свой автомобиль на прикол (ибо [цензура] такую езду) и пересел на метро. В метро соблюдал все кроме ношения маски (да я и до сих пор считаю, что она не помогает , вообще маски сделали для врачей дабы при операции не капнула слюна/пот с врача и т.д),перила и интерьер метро я не трогал и не трогаю руками,в общем сейчас в 2021год в январе заболел ковидом вновь (естественно из-за метро,там кашляют/сморкаются/пердят/блюют и будут это делать,так что никакая маска вас не убережет от ковида) ,симптомы эти же, что и в 2019 кашель/тяжесть в легких/не получается откашляться или выкашлять, изжога в животе по утрам. Врачи не знают чем лечить эту байду это факт поэтому выписывают всем пустышку арбидол,да я и сам на себе осознал, что коровьему вирусу плевать на все эти антибиотики/ таблетосы / микстурки ,это все помогает только на время снять симптомы или температуру. По сути дела организм вывозит сам,а если не вывозит повышается температура и тут уже времена закидывания таблетосами/ тяжелыми антибиотиками дабы сбить температуру и потом все по новому.Весь период болезни температура у меня не превышала 37,1 (это нормальная температура когда организм борется),после уже 36,5 (это норма).Ковида бояться не нужно, ПЕРЕБОЛЕЮТ ВСЕ ,поэтому ни самоизоляция,ни ношение маски вам не поможет, пока вы находитесь в обществе. Любителям орфографии/пунктуации, нравоучителям

Гость||

Любителям орфографии/пунктуации, нравоучителям ,троллям, желаю коровьего вируса ровно в такой пропорций, сколько в вас гнили и желчи.

Гость||

Хочу сказать, что для некоторых преступников открылся новый путь к заработку. Ходят в спецкостюмах по квартирам и домам, представляются работниками медицины, чтоб проверить состояние жильцов. А сами нападают на владельцев и грабят.

Гость||

запасся продуктами, водой, туалетной бумагой, на случай если совсем всё закроют. всякое может случиться, предупрежден-вооружен

Гость||

Идиот запасливый

Гость||

Еще что-нибудь придумают, не расслабляемся, по бешенству уже третье место по России.

Гость||

Бреехняя!

Гость||

Как бывший министр здравоохранения Пензенской области вел себя в колонии? Появились ли друг, друзья? Не азарует ли?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте