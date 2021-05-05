В Пензе снижается число ежесуточно выявляемых носителей COVID-19

05.05.2021 | 14:25

В среду, 5 мая, региональный оперативный штаб опубликовал географию распространения новых 82 случаев коронавируса в Пензенской области.

В сводку вошли Пенза (25 пациентов), Заречный (6) и 16 районов: Кузнецкий (12), Нижнеломовский (9), Мокшанский (8), Бессоновский (4), Сосновоборский (4), Спасский (3), Никольский (3), Иссинский (2), Камешкирский (2), Наровчатский (2), Городищенский (1), Земетчинский (1), Лопатинский (1), Пензенский (1), Тамалинский (1) и Шемышейский (1).

Общее число подтвержденных случаев за все время пандемии - 45 330, 671 человек умер, 42 648 - выздоровели.

Что касается Пензы, то, судя по данным, опубликованным областным оперштабом в мае, число ежесуточно выявляемых носителей коронавируса снижается. Так, 1 мая зарегистрировали 49 пациентов, 2-го - 31, 3-го - 28, 4-го и 5-го - по 25.