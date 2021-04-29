В Пензе на улице Московской открылся магазин «Караван»

29.04.2021 | 15:40

В четверг, 29 апреля, в ТЦ «Высшая лига» на улице Московской в Пензе состоялось праздничное открытие универсама «Караван».

На выбор места для магазина повлияли потребности покупателей. Историческому центру на гастрономической карте города недоставало новой точки, где можно попробовать блюда от пензенских шеф-поваров, не потратив на это больших средств.

Региональная сеть «Караван» славится отделом собственного производства. Над меню ежедневно работают лучшие кулинары, которые прошли конкурсный отбор, чтобы получить право радовать изысками покупателей сети.

«Тренд на готовую пищу является мировым, этот сегмент продолжает набирать обороты. Порой ощущения от города ассоциируют с гастрономическими впечатлениями, нередко это становится мотивом для туристов, чтобы вновь вернуться и пройтись по нашему городу, по улице Московской, заглянув в «Караван», чтобы снова почувствовать вкус ремесленной выпечки или эксклюзивных блюд, заботливо приготовленных нашими шеф-поварами», - отметила руководитель торговой сети Елена Учайкина.

Ремесленная пекарня «Пан Калач» начала готовиться к праздничному открытию «Каравана» с раннего утра. Мастера потрудились, чтобы к приходу гостей полки были заполнены уникальным хлебом.

«Мы используем процесс натуральной ферментации и закваски, тесто вымешиваем вручную, чтобы получить нужную консистенцию. Чтобы сделать хлеб максимально полезным, мы добавляем в него вымоченные пророщенные семена ржи, шпинат, курагу и другие насыщенные витаминами и микроэлементами компоненты. Такой продукт не купишь в обычном магазине. Рецептура эксклюзивная и разработана пензенскими умельцами», - рассказала шеф-пекарь «Пана Калача» Светлана Лытякова.

В день открытия пиццу «Маргарита» от пекарни «Пан Калач» можно было купить всего за 100 рублей. Подешевели и другие товары. К примеру, стоимость килограмма сахара не превысила минимальную, уровень которой установило правительственное соглашение о сдерживании цен.

Также покупатели обрадовались возможности купить клубнику по летним ценникам.

«Магазин хороший. Здесь есть все: свежие овощи, мясо, фрукты! Кафе приятное, можно посидеть, покушать - все очень вкусно. Отдельное спасибо за куличи к Пасхе, повара приготовили настоящее произведение искусства. И выглядит красиво, и на вкус, уверена, восхитительно», - поделилась впечатлениями жительница Пензы Надежда Александровна.

Праздничные акции в магазине «Караван» в ТЦ «Высшая лига» продлятся до конца дня. Гости смогут принять участие в розыгрыше призов. При покупке от 1 000 рублей - гарантированный подарок.