В Пензе за сутки зарегистрировали 47 заразившихся коронавирусом

28.04.2021 | 13:10

В среду, 28 апреля, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавируса в Пензенской области.

Всего за сутки выявили 86 заразившихся, 47 из них - жители Пензы.

Также пациенты прибавились в Бессоновском (8), Кузнецком (6), Сердобском (4), Мокшанском и Пензенском (по 3), Никольском (2), Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Лопатинском, Малосердобинском и Шемышейском (по 1) районах. В Заречном зарегистрировали 2 случая заражения.

Общее число инфицированных в области достигло 44 730. Под наблюдением из-за подозрения на коронавирус находится 13 803 человека, снято с него - 115 569.

С начала эпидемии в лабораториях региона на инфекцию проверили 869 525 человек (всего 927 948 исследований). За сутки тесты сделали 2 484 пациента.