«Билайн» позволяет тратить меньше времени на счета и больше - на родных

22.04.2021 | 10:59

Семья - это не только любовь, но и общий бюджет. Чтобы ячейка общества функционировала и чувствовала себя счастливой, ей нужны современные помощники.

Например, качественная связь и скоростной интернет, желательно единый счет для оплаты, чтобы держать доходы и расходы под контролем. Все это доступно с тарифной линейкой «Близкие люди» от «Билайна». Вот подробный рассказ о том, как удобный тариф может облегчить жизнь целой семье.

6:30-9:00. У обычной семьи день проходит так. Утром отец собирается на работу, первые переговоры в Zoom запланированы уже в 9:00, и у него как раз есть время посмотреть свежие новости и прогноз погоды.

Мама хлопочет по дому: ей нужно приготовить завтрак, положить в портфель домашнее задание, которое сын вечно оставляет на столе, заказать доставку продуктов.

Всем нужен интернет, все должны быть на связи. Поэтому тариф для семейного использования должен включать в себя большие пакеты минут и интернета, безлимитные мессенджеры и соцсети, любимый номер, разговоры с которым не будут расходовать пакет, и многое другое.

9:00-15:00. Во многих современных семьях, где мужья работают, их супруги не только занимаются детьми, но и, пока те в школе, строят карьеру на удаленке.

Обычная мама может быть успешным SMM-менеджером, дизайнером или педагогом. Ее работа может умещаться в смартфоне или ноутбуке. Главное, чтобы интернет был быстрым, а связь действительно качественной.

«Билайн» в Пензенской области непрерывно работает над развитием сети, чтобы абоненты могли пользоваться всеми мобильными сервисами, которые помогают оперативно решать рабочие вопросы из дома, получать вдохновение каждый день и легко делиться новыми эмоциями в режиме онлайн.

15:00-18:00. Удаленный формат работы позволяет отвлечься в обед и забрать из школы сына, который уже прислал сообщение об окончании уроков, затем заехать в торговый центр за обновками для дочки и по дороге обсудить с мужем планы на выходные.

На семейных тарифах «Близкие люди» безлимитные звонки и SMS между подключенными номерами не тратят пакеты входящих в тариф услуг.

18:00-20:00. Когда отец возвращается с работы, вся семья снова в сборе. Самое время провести драгоценные часы вместе, обсудить дела и еще не забыть оплатить счета.

Объединив номера всех членов семьи в одном тарифе, можно управлять услугами, подключать или менять номера и оплачивать только один счет (а не за несколько номеров, как раньше) всего в несколько кликов в мобильном приложении «Мой Билайн».

20:00-22:00. Завершив обсуждение дел насущных, каждый из домочадцев отправляется по своим делам. Мама - на онлайн-тренировку, которую проводит ее любимый фитнес-тренер через Instagram, благо «Билайн» предлагает безлимитные мессенджеры и социальные сети. Отец - смотреть телевизор, так как тариф «Близкие люди» включает 20 ТВ-каналов и обширную фильмотеку, которые можно смотреть на смартфоне, компьютере или планшете.

«Билайн» помогает объединить близких и связать устройства в едином счете. Это позволяет абонентам тратить меньше времени на счета и больше на общение с близкими.