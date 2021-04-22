Сетевое издание|18+|Четверг|22 апр 2021|11:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Общество

«Билайн» позволяет тратить меньше времени на счета и больше - на родных

Печать

Семья - это не только любовь, но и общий бюджет. Чтобы ячейка общества функционировала и чувствовала себя счастливой, ей нужны современные помощники.

Например, качественная связь и скоростной интернет, желательно единый счет для оплаты, чтобы держать доходы и расходы под контролем. Все это доступно с тарифной линейкой «Близкие люди» от «Билайна». Вот подробный рассказ о том, как удобный тариф может облегчить жизнь целой семье.

6:30-9:00. У обычной семьи день проходит так. Утром отец собирается на работу, первые переговоры в Zoom запланированы уже в 9:00, и у него как раз есть время посмотреть свежие новости и прогноз погоды.

Мама хлопочет по дому: ей нужно приготовить завтрак, положить в портфель домашнее задание, которое сын вечно оставляет на столе, заказать доставку продуктов.

Всем нужен интернет, все должны быть на связи. Поэтому тариф для семейного использования должен включать в себя большие пакеты минут и интернета, безлимитные мессенджеры и соцсети, любимый номер, разговоры с которым не будут расходовать пакет, и многое другое.

9:00-15:00. Во многих современных семьях, где мужья работают, их супруги не только занимаются детьми, но и, пока те в школе, строят карьеру на удаленке.

Обычная мама может быть успешным SMM-менеджером, дизайнером или педагогом. Ее работа может умещаться в смартфоне или ноутбуке. Главное, чтобы интернет был быстрым, а связь действительно качественной.

«Билайн» в Пензенской области непрерывно работает над развитием сети, чтобы абоненты могли пользоваться всеми мобильными сервисами, которые помогают оперативно решать рабочие вопросы из дома, получать вдохновение каждый день и легко делиться новыми эмоциями в режиме онлайн.

15:00-18:00. Удаленный формат работы позволяет отвлечься в обед и забрать из школы сына, который уже прислал сообщение об окончании уроков, затем заехать в торговый центр за обновками для дочки и по дороге обсудить с мужем планы на выходные.

На семейных тарифах «Близкие люди» безлимитные звонки и SMS между подключенными номерами не тратят пакеты входящих в тариф услуг.

18:00-20:00. Когда отец возвращается с работы, вся семья снова в сборе. Самое время провести драгоценные часы вместе, обсудить дела и еще не забыть оплатить счета.

Объединив номера всех членов семьи в одном тарифе, можно управлять услугами, подключать или менять номера и оплачивать только один счет (а не за несколько номеров, как раньше) всего в несколько кликов в мобильном приложении «Мой Билайн».

20:00-22:00. Завершив обсуждение дел насущных, каждый из домочадцев отправляется по своим делам. Мама - на онлайн-тренировку, которую проводит ее любимый фитнес-тренер через Instagram, благо «Билайн» предлагает безлимитные мессенджеры и социальные сети. Отец - смотреть телевизор, так как тариф «Близкие люди» включает 20 ТВ-каналов и обширную фильмотеку, которые можно смотреть на смартфоне, компьютере или планшете.

«Билайн» помогает объединить близких и связать устройства в едином счете. Это позволяет абонентам тратить меньше времени на счета и больше на общение с близкими.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте