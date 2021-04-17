В Пензе впервые прошла ярмарка голубеводов

17.04.2021 | 17:30

Сегодня ряды голубеводов скорее тают, чем растут. Все они родом из советского прошлого, когда голубятни были привычным делом, а то и дети тех, кто держал таких птиц и привил любовь к ним.

Дмитрий Кабаков привез из Кузнецка породу якобинец.

«Когда расслабляется, у него голова открывается. Перья поднимать - защита, рефлекс», - пояснил голубевод.

Подобная ярмарка в Пензе проходит впервые. Обычно голубеводы ездят за сотни километров по другим городам, а на этот раз в областной центр приехали птицеводы из Саранска, Саратова, Ульяновска, Казани.

Гость из Казани Юрий Донцов продемонстрировал породу павлин.

«Спокойного нрава, птенцов своих любят, очень сильно за ними ухаживают. Им даже и других птенцов подкладываем, как кукушки, - выкармливают всех», - рассказал он.

И недаром эти птицы считаются символами мира и любви.

«Уехал в пять утра, жена осталась дома. Она обязательно покормит, напоит, все как положено. Когда уезжаю в командировку, жена с ними занимается», - поделился голубевод Александр Никитин (с. Наровчат).

Только до прогуливавшихся по ярмарке простых сизых голубей, от которых и произошли все декоративные птицы, никому не было дела.