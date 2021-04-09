В Пензенской области 103 400 детей получили по 5 000 рублей

09.04.2021 | 15:17

В отделении ПФР по Пензенской области подвели итоги кампании по единовременной выплате в 5 000 рублей на детей до 7 лет включительно.

Всего в регионе было перечислено 517 млн рублей на 103 400 детей. Из них 1 840 малышей родились в первые три месяца 2021 года - им направлено более 9,2 млн.

Прием заявлений на единовременную выплату завершился 1 апреля. При этом она назначалась и на детей, рожденных с июля 2020 года, на которых не оформлялись детские выплаты 5 и 10 тыс. рублей летом прошлого года.

«Без подачи заявлений выплата на детей до 7 лет включительно была массово перечислена в декабре. В конце 2020 года она была выплачена на 96 000 детей», - сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.