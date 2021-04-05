Общество

Коронавирус: более 50% новых случаев выявили в районах области

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В понедельник, 5 апреля, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Всего за сутки выявили 102 заразившихся. 38 из них - в Пензе, 18 - в Мокшанском, 13 - в Кузнецком районах.

Также в статистику попали Заречный (7 случаев), Сосновоборский, Пензенский (по 5), Городищенский (4), Лопатинский, Бессоновский (по 3), Нижнеломовский (2), Каменский, Тамалинский, Сердобский и Камешкирский (по 1) районы.

Среди инфицированных 5 детей в возрасте от 3 до 16 лет.

С начала эпидемии в регионе подтвердили 42 527 случаев COVID-19, 3 909 из них - у несовершеннолетних.

Сейчас под наблюдением специалистов в связи с подозрением на опасную инфекцию находятся 9 046 человек, снято с него - 100 999.

В лабораториях методом ПЦР на опасную инфекцию проверили 812 797 человек (всего 866 256 исследований). За выходные тесты сделали 7 306 пациентов.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 62,90% населения региона, добавили в региональном оперштабе.

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Гость||

после болтовни заживём.

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