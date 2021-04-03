Общество

В Кузнецке с разрушающегося моста в реку упали двое детей

Печать

Кузнецкое ноу-хау: три бруска - вот и весь ремонт пешеходного моста через реку Труев. В городе на улице Сызранской по просьбе жителей произвели работы. Вот только их качеством местные остались недовольны.

«Каждый год отлетают эти бруски, прибивают сучковатые. Здесь бы сделать шинками, как на Дарьинском мосту сделали», - рассудил житель Кузнецка Виктор Лобанов.

Несмотря на то что это окраина Кузнецка, людей, пользующихся деревянным сооружением, достаточно. И местные ходят, и приезжают из других районов на родник.

Замены требуют и доски под ногами, и перильное ограждение. Протяженность моста позволяет сделать один раз на совесть, чтобы пешеходы чувствовали себя в безопасности.

«Один раз перемычка отломилась, и двое ребятишек упали прямо в речку, один руку сломал. Одному мальчику лет 15, другому - 8», - рассказал Виктор Лобанов.

Чтобы история с мостом на улице Сызранской в Кузнецке получила широкую огласку, местные разместили фото «креативного ремонта» в социальных сетях.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте