В Кузнецке с разрушающегося моста в реку упали двое детей

03.04.2021 | 16:00

Кузнецкое ноу-хау: три бруска - вот и весь ремонт пешеходного моста через реку Труев. В городе на улице Сызранской по просьбе жителей произвели работы. Вот только их качеством местные остались недовольны.

«Каждый год отлетают эти бруски, прибивают сучковатые. Здесь бы сделать шинками, как на Дарьинском мосту сделали», - рассудил житель Кузнецка Виктор Лобанов.

Несмотря на то что это окраина Кузнецка, людей, пользующихся деревянным сооружением, достаточно. И местные ходят, и приезжают из других районов на родник.

Замены требуют и доски под ногами, и перильное ограждение. Протяженность моста позволяет сделать один раз на совесть, чтобы пешеходы чувствовали себя в безопасности.

«Один раз перемычка отломилась, и двое ребятишек упали прямо в речку, один руку сломал. Одному мальчику лет 15, другому - 8», - рассказал Виктор Лобанов.

Чтобы история с мостом на улице Сызранской в Кузнецке получила широкую огласку, местные разместили фото «креативного ремонта» в социальных сетях.