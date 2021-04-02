Из 102 новых случаев коронавируса на Пензу пришлось 38

02.04.2021 | 13:53

Среди 102 жителей Пензенской области, у которых за последние сутки подтвердился коронавирус, оказалось 13 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Такие данные в пятницу, 2 апреля, озвучил региональный оперативный штаб.

Таким образом, с начала пандемии опасную инфекцию обнаружили уже у 3 881 несовершеннолетнего.

География новых случаев COVID-19 такова: 38 из них пришлись на Пензу, 16 - на Бессоновский район, 9 - на Пензенский, по 7 - на Лунинский район и город Заречный, 5 - на Никольский район, 4 - на Лопатинский, 3 - на Башмаковский, по 2 - на Белинский, Каменский, Шемышейский и Иссинский, по 1 - на Земетчинский, Вадинский, Нижнеломовский, Тамалинский и Городищенский.

«Находится под наблюдением 7 766 человек; снято с наблюдения 99 880. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 62,33% населения региона», - уточнили в оперштабе.

За сутки на коронавирус проверили 2 460 жителей региона.

За все время COVID-19 подтвердился у 42 222 человек.