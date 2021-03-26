Общество

В 2020 году электросамокатами в Пензе воспользовались 2,5 тыс. раз

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В текущем году в Пензе будет запущено не менее 16 станций проката электросамокатов и электровелосипедов. Об этом сказано в отчете главы администрации города Андрея Лузгина, представленном на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 26 марта.

В 2020-м в областном центре было организовано 4 станции проката, на которых размещено 28 электросамокатов. Ими воспользовались 2 454 раза.

Уже составлен план монтажа станций проката с учетом данных опроса жителей по выбору мест расположения. Идет заключение договоров аренды земельных участков и подключение к электросетям.

Кроме того, изучается рынок производителей электротранспорта и проводится тестирование электровелосипедов.

Также в отчете указывается, что в этом году планируется запустить по Суре три прогулочных катера с регулярным расписанием. Они будут ходить от пристани у монумента «Росток» до Города Спутника.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Да, да, про белые кораблики уже давно слышим...

Гость||

они опасные когда ездиют по тротуарам и на них никаких разрешений и документов, их приравнивать к мотоциклам надо

Гость||

За перетоп кто ответит? На улице плюсовая температура, а топят, как в морозы. В квартирах жара, приходится окна открывать.

Гость||

Гость писал(a):

ездиют по тротуарам и на них никаких разрешений и документов
ездиЮт и ездиЮт! штожи такое делаетЦа!

Гость||

Гость писал(a):

За перетоп кто ответит? На улице плюсовая температура, а топят, как в морозы. В квартирах жара, приходится окна открывать
Какой глупый вопрос! Конечно жильцы и ответят рублём по двойному тарифу ! А если какая гнида "просрочет" с платёжом! Будет двойная пеня !!!

Гость||

ПИ!!! Вы для кого эту пургу публикуете, для людей или для себя?! Если для людей, то нужно оформлять тему соответственно!

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, изучается рынок производителей электротранспорта и проводится тестирование электровелосипедов.
Эта пурга никого не может волновать, ибо где тестируют и кто, а также каких?!

Для людей важной, является информация "Что? Где? Когда? Как? И по чём?"!!!!

Имя: Гость
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