В 2020 году электросамокатами в Пензе воспользовались 2,5 тыс. раз

26.03.2021 | 10:44

В текущем году в Пензе будет запущено не менее 16 станций проката электросамокатов и электровелосипедов. Об этом сказано в отчете главы администрации города Андрея Лузгина, представленном на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 26 марта.

В 2020-м в областном центре было организовано 4 станции проката, на которых размещено 28 электросамокатов. Ими воспользовались 2 454 раза.

Уже составлен план монтажа станций проката с учетом данных опроса жителей по выбору мест расположения. Идет заключение договоров аренды земельных участков и подключение к электросетям.

Кроме того, изучается рынок производителей электротранспорта и проводится тестирование электровелосипедов.

Также в отчете указывается, что в этом году планируется запустить по Суре три прогулочных катера с регулярным расписанием. Они будут ходить от пристани у монумента «Росток» до Города Спутника.