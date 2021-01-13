Почти все новые случаи заражения коронавирусом пришлись на Пензу

13.01.2021 | 14:54

В Пензенской области среди 207 новых носителей коронавируса, диагноз которых подтвердился за последние сутки, детей нет. Об этом в среду, 13 января, сообщил региональный оперативный штаб.

Почти все случаи заражения пришлись на Пензу - 199. Еще 7 - на Заречный и 1 - на Бессоновский район.

«Находится под наблюдением 7 581 человек; снято с наблюдения - 64 833», - уточнили в оперштабе.

За сутки на коронавирус обследовали 3 848 жителей региона. Суммарный охват тестированием на COVID-19 сейчас составляет 46,16%.

В целом инфекция подтвердилась у 28 653 человек, в том числе у 2 634 несовершеннолетних. За время пандемии от коронавируса умерли 345 пациентов, выздоровевших - 22 922.