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Общество

Почти все новые случаи заражения коронавирусом пришлись на Пензу

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В Пензенской области среди 207 новых носителей коронавируса, диагноз которых подтвердился за последние сутки, детей нет. Об этом в среду, 13 января, сообщил региональный оперативный штаб.

Почти все случаи заражения пришлись на Пензу - 199. Еще 7 - на Заречный и 1 - на Бессоновский район.

«Находится под наблюдением 7 581 человек; снято с наблюдения - 64 833», - уточнили в оперштабе.

За сутки на коронавирус обследовали 3 848 жителей региона. Суммарный охват тестированием на COVID-19 сейчас составляет 46,16%.

В целом инфекция подтвердилась у 28 653 человек, в том числе у 2 634 несовершеннолетних. За время пандемии от коронавируса умерли 345 пациентов, выздоровевших - 22 922.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

плевать на вашу выдуманную статистику. сегодня Пенза, завтра окажется Заречный, послезавтра еще что-нить, на что фантазии хватит

Гость||

Они спички тянут

Гость||

Владимир Путин

Михаил Мишустин мне ранее доложил, что промышленность не только выполнила необходимые задачи, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Настало время переходить от масштабной к массовой вакцинации населения от COVID-19.

Имя: Гость
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