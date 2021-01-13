Почти все новые случаи заражения коронавирусом пришлись на Пензу

В Пензенской области среди 207 новых носителей коронавируса, диагноз которых подтвердился за последние сутки, детей нет. Об этом в среду, 13 января, сообщил региональный оперативный штаб.
Почти все случаи заражения пришлись на Пензу - 199. Еще 7 - на Заречный и 1 - на Бессоновский район.
«Находится под наблюдением 7 581 человек; снято с наблюдения - 64 833», - уточнили в оперштабе.
За сутки на коронавирус обследовали 3 848 жителей региона. Суммарный охват тестированием на COVID-19 сейчас составляет 46,16%.
В целом инфекция подтвердилась у 28 653 человек, в том числе у 2 634 несовершеннолетних. За время пандемии от коронавируса умерли 345 пациентов, выздоровевших - 22 922.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
плевать на вашу выдуманную статистику. сегодня Пенза, завтра окажется Заречный, послезавтра еще что-нить, на что фантазии хватит