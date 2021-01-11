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Общество

За сутки в Пензенской области COVID-19 подтвердили у 49 детей

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В понедельник, 11 января, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего за сутки в Пензенской области прибавилось 196 пациентов. Из них 112 - жители Пензы, 27 - Шемышейского района, 22 - Иссинского, 17 - Сосновоборского, 6 - ЗАТО Заречный, 5 - Пензенского района. Кроме того, по 2 новых случая зарегистрировали в Сердобском и Никольском районах, по 1 - в Городищенском, Бессоновском и Кузнецком.

Вирус выявили у 49 детей. Возраст несовершеннолетних заразившихся - от 9 до 17 лет. Общее число юных жителей области, подхвативших инфекцию, составило 2 607.

Под наблюдением специалистов находится 7 513 человек, сняли с него 64 068.

На 11 января на коронавирус ПЦР-методом в вирусологической лаборатории проверили 119 075 пациентов (всего 122 857 исследований), в лабораториях лечебной сети - 473 600 (всего 506 432 исследования). С 31 декабря по 10 января тесты сделали 26 443 человека.

«Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 45,40% населения региона», - добавили в оперативном штабе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

достали уже ковидом своим, это уровень похожий на способ лечения из рекламы Киркорова

Имя: Гость
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