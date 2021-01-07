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Общество

Пассажиры маршруток № 25 и 40 не согласны с повышением цен на проезд

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В некоторых автобусах малой вместимости № 25 и 40 не успели еще расклеить объявления о грядущем повышении стоимости проезда, но пассажиры и без подсказок знают, что скоро им придется раскошелиться.

«Возмущена, потому что сами себе зарплату устанавливают. Все вот так устанавливают себе зарплату, а мы страдаем», - пожаловалась жительница Пензы Екатерина Николаевна.

Она 25-й маршруткой пользуется нечасто - только когда ей нужно съездить в центр. А вот у жителей микрорайона Заря альтернативы нет, придется перекраивать семейный бюджет. В отличие от частников, на муниципальном транспорте цена за билет вырастет с 23 рублей до 27. Часть пассажиров вздохнула с облегчением.

«Уж лучше, чем 32 рубля», - отметила женщина.

О возможном подорожании начали говорить еще в конце 2020 года. В городской администрации даже озвучивали предварительные цифры.

«Было предложение повысить до 25 рублей. Мы пока обсуждаем. Я думаю, в январе это повышение произойдет, но оно будет в любом случае меньше, чем 32 рубля. Мы не скрываем, что 25-й и 40-й работают в убыток. Пока мы субсидируем эти маршруты», - рассказывал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Кстати, ценники поменяются и на дверях маршрутки № 168. Она ходит от станции вокзала Пензы-I в Бессоновку. Раньше в черте города пассажиры отдавали водителю также 23 рубля.

«Пока не знаем, сколько будет. Но будет», - сообщил водитель.

Общественный транспорт из средства передвижения постепенно превращается в роскошь. Впрочем, не всех пензенцев взволновала новость об очередном подорожании проезда - владельцев личных или служебных авто это не касается.

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Гость||

Остальные жители выходит согласны?

Таких управленцев давно пора отправлять в бессрочный отпуск на отдых на белоснежные пляжи Северного Ледовитого океана!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы не скрываем, что 25-й и 40-й работают в убыток.
Какой убыток, не стыдно? Ладно, 40-й и то, сами виноваты, ездят, как хотят, а уж 25 грех жаловаться. 25 рублей достаточно.

Гость||

А их и не спрашивают, плати сколько скажут или рот закрой и иди пешком

Гость||

што бы вам марштутчики работать всегда в убыток и не дна вам и не покрышке. семь гвоздей вам под колесом и жезлы на каждом перекрестке

Гость||

Что значит не согласны ? Пусть тогда пешком ходят ! Платить будут столько,сколько скажут !

Гость||

Я не пассажир, но тоже не согласен. И что это изменило или изменит? Завтра вам сделают 50 рублей, побурчите, оплатите и поедите.

Гость||

Я не согласен. Давно говорю, что стоимость проезда для всех вас должна быть 82 рубля.

Гость||

Глупомордые должны платить столько, сколько скажут. Молча.

Гость||

Странные люди эти пензяки, с радостью за это вначале проголосуют, а потом начинают удивляться, возмущаться!

Гость||

Ну вам же взамАен на повышение устроили рождественские гуляния!

А это дорогого стоит

Гость||

Ага им мост покрасили, кентавра поставили, бордюры поменяли, фонтан открыли потом на всякий случай заколотили. И им 4 рубля жалко, что за люди? Все ведь для вас родненьких

Гость||

Отслюнявят как миленькие.

Имя: Гость
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