Пассажиры маршруток № 25 и 40 не согласны с повышением цен на проезд

07.01.2021 | 17:23

В некоторых автобусах малой вместимости № 25 и 40 не успели еще расклеить объявления о грядущем повышении стоимости проезда, но пассажиры и без подсказок знают, что скоро им придется раскошелиться.

«Возмущена, потому что сами себе зарплату устанавливают. Все вот так устанавливают себе зарплату, а мы страдаем», - пожаловалась жительница Пензы Екатерина Николаевна.

Она 25-й маршруткой пользуется нечасто - только когда ей нужно съездить в центр. А вот у жителей микрорайона Заря альтернативы нет, придется перекраивать семейный бюджет. В отличие от частников, на муниципальном транспорте цена за билет вырастет с 23 рублей до 27. Часть пассажиров вздохнула с облегчением.

«Уж лучше, чем 32 рубля», - отметила женщина.

О возможном подорожании начали говорить еще в конце 2020 года. В городской администрации даже озвучивали предварительные цифры.

«Было предложение повысить до 25 рублей. Мы пока обсуждаем. Я думаю, в январе это повышение произойдет, но оно будет в любом случае меньше, чем 32 рубля. Мы не скрываем, что 25-й и 40-й работают в убыток. Пока мы субсидируем эти маршруты», - рассказывал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Кстати, ценники поменяются и на дверях маршрутки № 168. Она ходит от станции вокзала Пензы-I в Бессоновку. Раньше в черте города пассажиры отдавали водителю также 23 рубля.

«Пока не знаем, сколько будет. Но будет», - сообщил водитель.

Общественный транспорт из средства передвижения постепенно превращается в роскошь. Впрочем, не всех пензенцев взволновала новость об очередном подорожании проезда - владельцев личных или служебных авто это не касается.