В Пензе вновь состоится шествие Дедов Морозов

01.01.2021 | 10:52

Администрация Пензы опубликовала перечень праздничных мероприятий на ближайшие дни.

Ежедневно с 17:00 до 18:00 на площади имени Ленина будет открыта приемная Деда Мороза.

2 и 3 января в 10:00, 13:00 и 15:30 в Пензенском областном драматическом театре пройдет новогодняя интермедия на сцене и спектакль «Двенадцать месяцев». В 10:00, 12:30, 14:30 и 16:30 «Кукольный дом» приглашает на праздник «Новогодние подарки» и спектакль «Трям! Здравствуйте!». В большом зале филармонии в 10:30, 13:00 и 15:30 юным пензенцам покажут новогодний музыкальный спектакль «В Тридесятом царстве, или За Кудыкиной горой». Театр юного зрителя приглашает на свои спектакли: в 11:00 - «Летучий корабль», в 14:00 - «Как Волк год Быка спасал».

В эти же дни в музее имени И. Н. Ульянова с 10:00 до 16:30 будет проводиться тематическая костюмированная экскурсия «Новый год на Дворянской».

2 января в Пензенской картинной галерее состоится в 11:00 сеанс «Встречи с одной картиной», а в 12:00 - обзорная экскурсия. 3 января в 15:00 состоится экскурсия по выставке к 80-летию Пензенского отделения Союза художников.

В областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова можно посетить выставку рождественских книг, открыток, игрушек «Дорога в Рождество».

В Литературном музее 2 января в 12:00 пройдет показ художественного фильма «Тайна снежной королевы», 3-го - встреча в книжном клубе «ФанЧемодан» «Рождество в лесу».

На 2 января с 15:00 до 17:00 на площади имени Ленина намечена игровая программа «Новогодние старты». Все желающие смогут пройти «Электронный лабиринт». 3 января в это же время будут соревнования по армрестлингу, дартсу, гиревому спорту, стрельбе из электронного оружия (апробация комплекса ГТО).

3 января с 11:30 до 12:30 в центре города состоится шествие Дедов Морозов. Сказочные волшебники пройдут от Фонтанной площади до площади имени Ленина.