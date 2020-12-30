В Пензе от коронавируса и пневмонии вылечили 98-летнюю пациентку

30.12.2020 | 09:00

Ветеран Великой Отечественной войны, 98-летняя пациентка инфекционного отделения областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко выписалась после излечения от двусторонней пневмонии, отягощенной COVID-19. Об этом сообщается на странице медицинского учреждения в Instagram.

В посте говорится, что это произошло благодаря врачу Арслану Абдуллаеву. Из красной зоны он сообщил: «С Анной Андреевной расставались тяжело, со слезами на глазах...»

После выписки пациентки больница получила благодарственное письмо и отзыв на работу Арслана Кудратовича, которого называют незаменимым помощником.

«Вот такая история! Новогодняя сказка-быль со счастливым концом! Здоровья, здоровья, здоровья всем в наступающем году!» - такими словами заканчивается пост.

Пользователи Сети благодарят и поздравляют Арсладан Абдуллаева и всех врачей: «Спасибо за ваш труд! Работаете уже почти год в тяжелых условиях и спасаете жизни! Сил вам и здоровья».