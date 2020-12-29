В Кузнецке ответили на претензии родителей к новогодним подаркам

29.12.2020 | 10:23

В Кузнецке ответили на претензии местных жителей, недовольных детскими новогодними подарками. Тему обсудили на оперативном совещании, состоявшемся в мэрии в понедельник, 28 декабря.

Ранее несколько интернет-пользователей выложили в местном сообществе соцсети «ВКонтакте» фотографии подарков, выразив недовольство количеством конфет и отсутствием шоколадок. Об этом доложили главе администрации Кузнецка Сергею Златогорскому.

«Подарки - это не обязательство, а благотворительная акция», - напомнил горожанам чиновник, указав на неуместность каких-либо претензий.

«Напрягли всех, кого можно, и сами напряглись для того, чтобы собрать беспрецедентное количество подарков (4 237. - Прим. ред.). Мы раньше и 2 000 не дарили, а тут 4 с лишним! И еще кому-то что-то не так», - возмутился мэр.

Раздача подарков в городе продолжается. После Нового года отдельным категориям граждан выдадут продуктовые пайки.